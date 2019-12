Jimmy Carter è stato dimesso dall’ospedale dov’era stato ricoverato per un’infezione

Jimmy Carter è stato dimesso dall’ospedale dov’era stato ricoverato 2 settimane fa : L’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter è stato dimesso dall’ospedale della Emory University di Atlanta, dove era stato ricoverato due settimane fa e sottoposto a un’operazione per ridurre la pressione di sangue nel cervello, provocata da alcune recenti cadute.

