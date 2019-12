Google Chrome mette in risalto gli articoli consigliati con miniature più grandi e

Questa estensione per Google Chrome fa tornare il contatore di like e commenti su Instagram : Un'estensione di Socialinsider per Google Chrome permette agli utenti di visualizzare il conteggio di like e commenti su Instagram. Ecco come funziona L'articolo Questa estensione per Google Chrome fa tornare il contatore di like e commenti su Instagram proviene da TuttoAndroid.

Google Tasks ritorna a schermo intero su desktop grazie a un’estensione di Chrome : Google Tasks per desktop torna a schermo intero grazie a un'estensione di Chrome. Ecco come scaricarla e tutti i dettagli di quella che è una soluzione semplice ma comodissima. L'articolo Google Tasks ritorna a schermo intero su desktop grazie a un’estensione di Chrome proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome diventa più smart e facile da usare con queste due novità : Il team di Google Chrome ha annunciato che a partire dal 16 dicembre 2019 per gli utenti G Suite sarà disponibile un'interessante novità L'articolo Google Chrome diventa più smart e facile da usare con queste due novità proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome “congela” le pagine web per liberare ram : Google Chrome (Photo by Gokhan Balci/Anadolu Agency/Getty Images) Google Chrome è da anni il browser preferito dalla maggior parte degli utenti di internet nonostante la sua insaziabile fame di memoria ram che spesso rallenta l’uso del computer in fase di navigazione. Il team di Mountain View ha deciso di implementare alcune nuove funzioni utili per liberare l’uso della memoria ottimizzando la velocità del browser. La funzione denominata Tab ...

Attivando questa impostazione per la Chromecast Ultra non avrete più problemi di latenza utilizzando Google Stadia sulla TV : L'ultimo firmware dei Chromecast Ultra attivano di default la game mode sulla TV di casa per giocare al meglio su Google Stadia L'articolo Attivando questa impostazione per la Chromecast Ultra non avrete più problemi di latenza utilizzando Google Stadia sulla TV proviene da TuttoAndroid.

Il team di Google Stadia : "non esiste alcun problema di surriscaldamento con Chromecast Ultra" : Il team di Google Stadia ha negato le segnalazioni di problemi di surriscaldamento termico di Chromecast Ultra segnalati dagli utenti su Reddit. I giocatori hanno condiviso più report in un thread dedicato sulla piattaforma social e Google ha affrontato la questione tramite il suo community management team."Sappiamo che qualsiasi tipo di calore su un dispositivo può essere preoccupante, ma possiamo confermare che non esiste alcun problema di ...

Google Stadia causa il surriscaldamento di alcuni Chromecast Ultra? : Come ben saprete l'attesissimo servizio di gaming in streaming Google Stadia è ora finalmente disponibile, sebbene per giocare, al momento, è necessario acquistare uno dei pacchetti messi a disposizione per il pubblico, in bundle con l'ultima versione del Chromecast Ultra.Ebbene, il servizio è stato accolto da moltissimi utenti, e sono giunte le prime segnalazioni di surriscaldamento del suddetto Chromecast. Per sfruttare il massimo della ...

Ecco come alcuni utenti hanno trovato il modo di utilizzare Google Stadia tramite la Chromecast Ultra : alcuni utenti Reddit hanno scoperto che anche le Chromecast Ultra non presenti nella confezione di Google Stadia possono essere utilizzate per il cast su TV L'articolo Ecco come alcuni utenti hanno trovato il modo di utilizzare Google Stadia tramite la Chromecast Ultra proviene da TuttoAndroid.

Se pensate di usare Google Stadia su Chromecast Ultra potreste avere dei limiti : Pure Google Chromecast Ultra rientra tra i device che dovrebbero permettere di sfruttare le potenzialità di Google Stadia ma potrebbe esserci un problema L'articolo Se pensate di usare Google Stadia su Chromecast Ultra potreste avere dei limiti proviene da TuttoAndroid.

Avete già provato Google Lens su Chrome? Ecco come fare : Il supporto di Google Lens in Chrome è in fase di lavorazione già da parecchio tempo e finalmente è ora disponibile in tutte le versioni del browser L'articolo Avete già provato Google Lens su Chrome? Ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome rende un po’ più comodo aprire e chiudere le schede del brower su Android : La versione 78 di Google Chrome ottiene una piccola modifica che semplifica l'apertura e la chiusura delle schede nel browser riducendo il numero di azioni necessarie. La nuova finestra offre subito più scelte con una singola pressione prolungata del pulsante per le schede del browser, evitando le numerose azioni che prima erano necessarie e rendendo l'operazione nel complesso più comoda e rapida. L'articolo Google Chrome rende un po’ ...

Google fa infuriare migliaia di utenti con un test silenzioso su Google Chrome : Google è stata sommersa di proteste in seguito a un esperimento condotto in maniera "silenziosa" sulla versione stabile di Google Chrome, cha ha mandato in crisi migliaia di aziende. L'articolo Google fa infuriare migliaia di utenti con un test silenzioso su Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome mette un bollino “della vergogna” ai siti lenti : Google Chrome (Photo by Gokhan Balci/Anadolu Agency/Getty Images) Google Chrome ha iniziato a sperimentare dei badge che identificano i siti internet che si caricano lentamente sul browser. Siccome la velocità è da sempre uno dei cavalli di battaglia del browser di Big G, gli sviluppatori hanno pensato di spronare il web a fare di meglio comportandosi esattamente come una maestra dell’asilo fa con i bambini. Ti sei comportato bene? Una stellina ...