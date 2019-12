Enrico Fedele procuratore di calcio ritiene il Napoli da rifondare

forzazzurri

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)didiè intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live: “Quando c’era Sarri, i giocatori rendevano più di quello che potevano perché seguivano uno spartito e in assenza di quello spartito sono diventati giocatori normali”. “Ancelotti è un separato in casa, la situazione si sta trascinando e non è stato esonerato finora solo per una questione economica. Il cambio tecnico può essere positivo e permettere aldi arrivare in zona Champions, ma se questo non dovesse esserci, ho paura che il progetto azzurro si andrebbe a ridimensionare”. “A fine stagione questa squadra andrà rifondata. Ilneppure l’anno scorso ha fatto grandi partite, poi a differenza di questo campionato, tolta la Juventus, c’era solo. Inter e Lazio sono tornate ...

