Delrio Pd avverte di Di Maio M5s | ' Non abbiamo paura delle elezioni'

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L'attuale governo Conte, sostenuto da una maggioranza giallorossa formata in prevalenza da Pd e Movimento 5 Stelle, è stato oggetto di accuse da parteopposizione di essere l'esecutivopoltrone. Il motivo risiede nel fatto che a sostenerlo ci sono partiti che, secondo i sondaggi, andrebbero incontro a possibili sconfitte elettorali in caso dinazionali, con la seria possibilità per molti parlamentari ora in carica di perdere il proprio scranno che dunque, secondo gli accusatori, preferiscono prolungare l'attuale legislatura. A confutare questa tesi ci pensa il capogruppo del Partito Democratico Grazianoche però, in un'intervista a Repubblica, non risponde agli avversari magli alleati, sottolineando come il Partito Democratico non abbia, per mettere un freno a un clima di minacce che sarebbe messo in piedi dal Movimento Cinque ...

orsa_tatiana1 : RT @TheCrusadery: Facci votare allora, verme schifoso.Delrio avverte Di Maio: basta ricatti, non temiamo le urne - grecale66 : RT @TheCrusadery: Facci votare allora, verme schifoso.Delrio avverte Di Maio: basta ricatti, non temiamo le urne - tfabiani2 : RT @RaiNews: Delrio: 'Basta ricatti. Avanti con contratto o si va al voto' #MES #Conte #DiMaio -