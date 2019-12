Bologna | Mihajlovic non dovrebbe essere in panchina a Udine

Mihajlovic Bologna - proposta la cittadinanza onoraria per il tecnico : Mihajlovic Bologna, nelle ultime ore in Comune è partita la proposta della cittadinanza onoraria per il tecnico serbo La battaglia di Sinisa Mihajlovic ha coinvolto pienamente la città, commosso le persone ed è stata anche motivo di aggregazione tra i cittadini come in occasione del pellegrinaggio a San Luca. E’ giunta ora anche la proposta da parte della lista civica ‘Insieme Bologna’ di conferire la cittadinanza onoraria al tecnico rossoblù ...

Bologna - splendido riconoscimento per Mihajlovic : l’allenatore serbo riceve il ‘Premio Coraggio 2019’ : Istituito dalla ‘Fondazione Quarto Potere’ e dal quotidiano torinese ‘CronacaQui’, il Premio Coraggio è stato consegnato a Mihajlovic per il modo in cui ha affrontato la sua malattia Speciale riconoscimento consegnato a Sinisa Mihajlovic, insignito del ‘Premio Coraggio 2019‘ istituito quest’anno dalla ‘Fondazione Quarto Potere’ e dal quotidiano torinese ‘CronacaQui’. Massimo ...

Bologna - Mihajlovic si commuove in conferenza stampa : “Ringrazio i medici che mi hanno supportato” : conferenza stampa Mihajlovic- Sinisa Mihajlovic, a quattro mesi dall’annuncio della sua malattia, ha convocato una conferenza stampa per fare il quadro del suo percorso di cure. Supportato dallo staff medico, il tecnico del Bologna, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti, per poi ricevere anche l’abbraccio caloroso dei suoi giocatori, arrivati in conferenza stampa dopo l’allenamento. Ecco […] L'articolo Bologna, ...

Bologna - Bigon : «Quando manca Mihajlovic crea un vuoto evidente» : Il ds del Bologna Bigon ha parlato di Mihajlovic: «Abbiamo pagato la sua assenza ma non abbiamo mai voluto che diventasse un alibi» Riccardo Bigon, ds del Bologna, a Radio 24 ha parlato di Mihajlovic: «La vittoria di ieri ci ha dato una doppia gioia: per la classifica e per Mihajlovic. Sicuramente abbiamo pagato la sua assenza anche in termini di punti, ma non abbiamo mai voluto che questo diventasse un alibi». «L’idea della presenza della ...

Il Bologna sbanca Napoli - Bigon : “vittoria per Mihajlovic - abbiamo pagato la sua assenza” : “La vittoria di ieri ci ha dato una doppia gioia: per la classifica e per Mihajlovic che meritava una soddisfazione dopo questi quattro mesi e mezzo”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, rilasciate ai microfoni della trasmissione “Tutti convocati” su Radio 24, dopo il successo in trasferta contro il Bologna: “Sicuramente abbiamo pagato la sua assenza anche in termini di ...

Bologna - De Leo : «Questa squadra è figlia di Mihajlovic» – VIDEO : De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Bologna sul Napoli Emilio De Leo, collaboratore di Mihajlovic, ha elogiato lo spirito combattivo del Bologna, che ha permesso alla squadra di rimontare contro il Napoli. Ecco sue parole in conferenza stampa. «Questa squadra è figlia del nostro allenatore, quindi si tende sempre ad osare. Il mister ci dice sempre che si può ...

Bologna - Skov Olsen : «Mihajlovic mi ha detto di credere in me stesso» : L’attaccante del Bologna Skov Olsen commenta così la rete che ha permesso la rimonta ai danni del Napoli Il Bologna ribalta il risultato al San Paolo e strappa tre punti importantissimi contro il Napoli. A siglare la rete del momentaneo pareggio rossoblù è Andreas Skov Olsen: «Sono contento per il gol e per aver aiutato il Bologna a vincere. Il mio obiettivo è trovare più continuità, fare più gol e più assist». «Mihajlovic mi ha detto di ...

De Leo : “Non me la sento di sottolineare i demeriti del Napoli. Il Bologna è figlio di Mihajlovic” : Il vice allenatore del Bologna, De Leo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli al San Paolo. “Il Napoli ha una struttura tecnica talmente preparata, che non me la sento di entrare nel merito e sottolineare i demeriti. Sottolineo quello che abbiamo fatto noi, non era facile ritrovare coesione dopo il gol subito. Siamo stati bravi ad accorciare le distanze sui loro centrocampisti. Non avevamo personalità per alzare il ...

Il Bologna di Mihajlovic in campo col coraggio del suo guerriero : espugnato il San Paolo - Napoli ko 1-2 : Il Napoli paga le fatiche della Champions League, il Bologna ne approfitta trascinato in campo dal coraggio di Mihajlovic: splendida vittoria dei rossoblu al San Paolo E’ un Bologna coraggioso, contaminato dal suo guerriero numero 1, Sinisa Mihajlovic, quello sceso in campo oggi, per la sfida contro il Napoli valida per la 14ª giornata di Serie A. Nella conferenza stampa di venerdì, il tecnico serbo, tra una dedica ed un pianto ...

VIDEO – Bologna - Mihajlovic : “Ringrazio tutti di cuore - mi son rotto le palle di piangere!” : Sinisa Mihajlovic commosso, ha parlato in conferenza organizzata oggi a Bologna per raccontare il post trapianto midollo osseo Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “In questi mesi difficili ho conosciuto dottori straordinari che ringrazio molto, mi hanno curato e supportato oltre che sopportato. Ho un carattere duro ma loro sono stati meravigliosi. Voglio ringraziare tutti di cuore, ho capito sin da subito che ...

FOTO Mihajlovic - tutte le immagini della conferenza stampa. Lacrime e commozione per l’allenatore del Bologna : Sinisa Mihajlovic ha tenuto una toccante conferenza stampa allo Stadio Dall’Ara, l’allenatore del Bologna ha deciso di raccontare la sua battaglia contro la lucemia e ha portato la sua testimonianza davanti ai giornalisti dopo i cicli di chemioterapia e un trapianto di midollo. Il tecnico serbo ha impressionato per la sua grinta, per la sua tenacia, per la sua combattività contro questo male e citando Vasco Rossi ha detto di essere ...