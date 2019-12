Tumore prostata | controversie del trattamento del carcinoma prostatico

Europa Uomo : le iniziative per il mese della prevenzione del Tumore alla prostata : Anche quest’anno, nel mese di novembre dedicato alla prevenzione del tumore alla prostata, Europa Uomo Italia partecipa a numerose iniziative sul territorio italiano, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della corretta informazione riguardo alle patologie della prostata, promuovere la salute maschile e agire per un maggiore impegno collettivo nei confronti della ricerca. Convegni e giornate dedicate a visite gratuite saranno ...

Tumore alla prostata - sintomi - prevenzione - cura : Il Tumore alla prostata è il più diagnosticato tra gli uomini che hanno più di 50 anni, con circa 37 mila nuovi casi, in Italia, nel 2019 (dati Airtum Aiom 2019). Secondo le stime, ogni italiano con più di 65 anni avrebbe circa il 3% di probabilità di morire di Tumore alla prostata, che è la **terza causa di morte per Tumore nella popolazione maschile. Ma, se diagnosticato precocemente, può essere trattato in ...

Tumore della prostata - un nemico che si vince in coppia : In Italia, più della metà della popolazione maschile (esattamente il 53%) teme il Tumore alla prostata e il 62% è a conoscenza dell’importanza di effettuare regolari visite di controllo dall’urologo. Eppure, nonostante la paura, l’80% degli italiani non ha mai effettuato una visita specialistica. Eppure basta poco: si fa un esame del sangue, si misura il PSA (la sigla sta per Antigene Prostato Specifico) e se i valori sono elevati si va ...

Abbassa il colesterolo cattivo - glicemia e pressione alta : un prezioso alimento protegge anche dal Tumore del seno e della prostata : “Le più importanti sono la riduzione del rischio delle due malattie preponderanti che sono causa di mortalità come quelle cardiocircolatorie e neoplasie. Il Cardoncello agisce su due livelli: determina la riduzione del colesterolo cattivo e dei grassi, una riduzione della pressione, riduce i fenomeni di arteriosclerosi delle arterie coronarie, riduce il rischio di infarti e di ictus. Il Cardoncello contiene una serie di sostanze come il selenio ...

Cancro della prostata : il rischio di Tumore si nasconde anche in 2 ormoni : Secondo una ricerca condotta da Ruth Travis e Ellie Watts, della University of Oxford, che sarà presentata in occasione del congresso “2019 NCRI Cancer Conference” a Glasgow, il testosterone e l’ormone IGF-I, se presenti in grandi quantità nel sangue, si associano ad un maggior rischio di Cancro alla prostata. Lo studio ha seguito oltre 200mila uomini, tutti sani all’inizio dell’analisi: tra questi, nel giro di 6 ...

La fecondazione assistita aumenta il rischio di Tumore alla prostata : Gli uomini che ricorrono alla fecondazione assistita hanno un rischio maggiore, fino al 64% in più, di avere un tumore alla prostata. Lo afferma uno studio dell’universita’ di Stanford pubblicato dalla rivista Bmj. I ricercatori hanno analizzati i dati di 1,2 milioni di padri svedesi, tra cui circa 36mila avevano concepito grazie alla fecondazione assistita. Rispetto a chi aveva concepito naturalmente, gli uomini che erano ricorsi ...

Tumore alla prostata : ecco l’alimento che ne riduce il rischio : Mangiare funghi riduce il rischio di avere un Tumore alla prostata. A dirlo è uno studio giapponese della Tohoku University che è stato pubblicato sull’International Journal of Cancer. L’analisi è stata condotta su poco più di 36.000 persone tra i 40 e i 79 anni. I risultati del loro consumo regolare sono stati particolarmente significativi tra gli uomini con più di 50 anni e in quelli la cui dieta consisteva principalmente in carne ...

Tumore alla prostata : nuovo metodo diagnostico potrebbe sostituire la biopsia : Un nuovo Test ideato nei laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità, potrebbe essere in grado di diagnosticare il Tumore alla prostata senza ricorrere alla biopsia. Il metodo, i cui risultati sono stati pubblicati su Cancers è stato messo a punto grazie a uno studio clinico prospettico frutto di una collaborazione con l’Unità di Neuroimmunologia dell’IRCCS Fondazione Santa Lucia e con il Dipartimento di Scienze Urologiche del ...

Tumore alla prostata - il test non è sempre affidabile : "Livelli bassi non sono necessariamente rassicuranti" : Il Psa è il test del sangue che misura l’antigene prostatico specifico. Valori elevati nell’esito di tale esame provano la presenza di un disturbo della ghiandola prostatica. Tuttavia, uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Jama Internal Medicine, condotto su più di 80mila uomini, dimostra

La dieta giapponese contro il Tumore alla prostata : Il tumore alla prostata, secondo alcune recenti ricerche, avrebbe un’incidenza maggiore nei Paesi dell’Occidente, mentre in Giappone i numeri diminuiscono in modo sorprendente, passando ad un’incidenza del 10%. Uno studio pubblicato su “Biology and Reproduction” ha dimostrato i benefici della “dieta giapponese” nella prevenzione del cancro alla prostata, perché favorirebbe la produzione di una molecola ...