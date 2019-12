Sequestrato il profilo Twitter del prof di Siena che inneggia a Hitler

open.online

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il procuratore diSalvatore Vitello ha disposto il sequestro preventivo deldelessore Emanuele Castrucci e l’oscuramento dei tweet a sostegno di Adolf. La procura ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, aggravata da negazionismo. Il docente, che insegna Filosofia del diritto e Filosofia politica pubblica all’università di, aveva postato una foto dicon sopra la scritta: «Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri, che oggi vi governano dominando il mondo». Il tweet incriminato era già stato rimosso dallo stessoessore, che aveva però lasciato gli altri e aveva insistito pubblicando un altro stato: «Il re è nudo, ma da sempre guai a chi lo ...

