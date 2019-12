Purtroppo le chiamate spam sono in aumento | ecco i dati del 2019

tuttoandroid

(Di martedì 3 dicembre 2019) Un nuovo report di Truecaller conferma una sensazione che molti avranno percepito negli ultimi tempi: lediin notevoleL'articololeindelproviene da TuttoAndroid.

DelbonoRoberto : @dchinellato 3/4 pessimo per atteggiamento, più pronti a protestare per pessime non chiamate o chiamate arbitrali (… - CKellydrgdr : @LaurenJdrgdr Purtroppo è inevitabile, vivono in Florida *si stringe nelle spalle fissando il bicchiere in silenzio… - ClaraAttene : Di questo tweet, a partire convenire sorridendo che purtroppo sembra proprio un po' così, ci tengo a fare notare la… -