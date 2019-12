Non paga 4 cent all' Inps | multa da 15 euro a elettricista

Pos - arrivano scontrino unico e stop a sanzioni per chi Non accetta pagamenti con carta : Niente più sanzioni per i commercianti e i professionisti che non accettano i pagamenti con carte e bancomat, che sarebbero dovute arrivare a partire da luglio 2020. Altra novità prevista dal decreto fiscale che ha ricevuto il via libera in commissione è lo scontrino unico: i Pos potranno essere utilizzati sia come strumento per i pagamenti che per la certificazione degli scontrini telematici.Continua a leggere

Di nuovo attuale la truffa della busta verde : Poste Italiane Non vi sta chiedendo pagamenti : Ci sono diverse segnalazioni in queste ore da parte di utenti vittime della potenziale truffa della busta verde. Già, dico "potenziale" perché fortunatamente in questo caso in tanti hanno sentito puzza di bruciato, segnalando sui social e a chi di dovere il contenuto della suddetta busta. Si tratta a tutti gli effetti di un escamotage concepito per estorcere denaro agli utenti ignari, soprattutto a coloro che hanno meno dimestichezza con questi ...

Disabile perde il lavoro e Non può pagare più il mutuo - la casa va all’asta ma arriva mister x che la ricompra e gliela restituisce : Un uomo con una disabilità al 75% è stato colpito da un’aneurisma e per questo non potendo più lavorare non è riuscito più a far fronte alle rate del mutuo. La banca gli ha così pignorato la casa che è andata all’asta. L’uomo Disabile stava per perdere tutto quando è intervenuto un signore che ha preteso di rimanere anonimo che ha partecipato all’asta, ha acquistato la casa e gliela ha restituita non chiedendo assolutamente nulla in ...

La Pecora Elettrica Non riaprirà più - la resa dopo il rogo : «Raccolta fondi per pagare i debiti» : «È con grande dispiacere che vi dobbiamo rendere partecipi della nostra decisione di non riaprire La Pecora Elettrica», a scriverlo sono i proprietari Danilo Ruggeri e Alessandra Artusi su Gofundme, piattaforma su cui era stata avviata una raccolta fondi per ricostruire la libreria-caffetteria incendiata a Roma, nel quartiere Centocelle, nella notte tra il 5 e il 6 novembre. Fino ad ora sono stati raccolti oltre 17mila euro. La lettera su ...

Brescia Atalanta : il difensivismo di Grosso Non paga : Il Brescia di Grosso ha manifestato grossi problemi difensivi contro l’Atalanta. L’atteggiamento rinunciatario non paga Per il suo Brescia, Grosso ha scelto un atteggiamento estremamente passivo e prudente in fase di non possesso, con un blocco molto basso. Un 532 che col ripiegamento degli attaccanti diventava molto spesso un 541. Nonostante ciò, le linee del Brescia sono state tutt’altro che irreprensibili. Nonostante il ...

Paolo Non paga 4 centesimi all'Inps su versamento da 2mila euro : multato : Un elettricista friulano non paga 4 centesimi all’Inps su un versamento di 1.974 euro e viene sanzionato con 14 euro e 83...

Non paga 4 centesimi all’Inps su un versamento di 2mila euro e viene multato per 14 euro : Non paga 4 centesimi all’Inps su un versamento di 1.974 euro e viene sanzionato con 14 euro e 83 centesimi di multa. Accade a Paolo Ferigo, elettricista di Paularo, piccolo comune del Friuli Venezia Giulia. A riportare la vicenda è Il Messaggero Veneto.Raggiunto dal quotidiano, l’uomo ha dichiarato di essersi rivolto alle istituzioni ma di non aver ricevuto rassicurazioni su alcun tipo di tutela. Inoltre, Ferigo si è ...

Vagabondo entra in un ristorante e la cameriera invece di cacciarlo si offe di pagare lei il pranzo - quando l’uomo finisce di pranzare e va via la cameriera Non può credere a ciò accade : Una cameriera di un ristorante in Texas, Maria, un giorno ha visto entrare nel locale dove lavorava un Vagabondo dall’aspetto molto trascurato e sporco. l’uomo è entrato nel locale e si è messo a sedere. Nessuno degli altri clienti voleva sedersi vicino a lui e nessuno dei camerieri voleva servirlo anche perché emanava un cattivo odore invece la cameriera Maria gli si è avvicinata e gli ha detto che poteva ordinare tutto ciò che voleva e poi ...

Decreto fisco - meno multe a chi Non paga tasse locali ma si ravvede. Credito d’imposta al commerciante anche se si paga col cellulare : meno multe per chi evade i tributi locali ma poi si “ravvede”. E la possibilità per i negozianti di godere del Credito fiscale previsto se accetteranno transazioni con carta anche nel caso in cui il cliente paghi con il cellulare. Sono alcune delle novità previste dagli emendamenti al Decreto fiscale approvati dalla commissione Finanze, che giovedì sera farà una seduta notturna dalle 21 a oltranza. L’esame del Decreto in aula alla ...

Napoli - i giocatori Non vogliono pagare le multe : una parte potrebbe andare in beneficenza : Tanto inaspettato quanto grande è stato il pareggio del Napoli in quel di Liverpool. Uscire da Anfield con il risultato di 1-1 è stata una gioia sia per i giocatori che per i tifosi del Napoli, che non si aspettavano tale risultato. Tornati in città adesso i calciatori dovranno pensare a pagare le multe che gli sono state recapitate a casa per mezzo raccomandata da parte della società. L'insubordinazione c'è stata ed è giusto che i calciatori, ...

Mattino : Insigne ha chiesto di Non pagare le multe. C’è l’ipotesi di devolverle in beneficenza : La notifica delle multe non ha sbloccato automaticamente gli stipendi di ottobre, come scrive il Mattino, il pagamento dovrebbe arrivare solo la prossima settimana, ma il Napoli è in piena linea con le tempistiche federali che impongono come termine per il pagamento il 16 dicembre. Ovviamente gli animi non sono distesi, anche se venerdì è in programma l’incontro con il presidente “Attenzione anche al ruolo di Lorenzo Insigne: perché ...

Carolyn Smith sulle fake news pubblicate sul suo stato di salute “Sono viva più che mai - Non è giusto che si giochi sulla mia morte - questa volta la farò pagare cara” : Alcuni siti avevano pubblicato la notizia, poi rilevata falsa, che Carolyn Smith era gravissima e parlavano di una morte imminente della coreografa diventata famosissima in Italia per essere una dei giudici del seguitissimo programma “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci. Carolyn Smith, dall’ospedale dove si trova per delle cure ha voluto precisare che non è gravissima e sul punto di morire: «Sono viva più che mai! Oggi si ...

Basket – Alessandro Gentile attacca l’Estudiantes di Madrid : “comprano giocatori nuovi ma Non hanno ancora pagato i vecchi” : Alessandro Gentile attacca l’Estudiantes di Madrid: il giocatore di Trento rivela come la sua ex squadra non abbia ancora pagato il suo stipendio Il profilo Instagram ACB ha annunciato l’ingaggio di Toney Douglas da parte dell’Estudiantes di Madrid. Fra i commenti al post ne è presente anche uno alquanto polemico di Alessandro Gentile, ex giocatore del club spagnolo che ha denunciato il mancato pagamento del suo stipendo: ...

Mattino : venerdì i calciatori chiederanno a De Laurentiis di Non pagare le multe : L’incontro previsto venerdì tra il presidente De Laurentiis e i calciatori del Napoli arriva inaspettato e fa sicuramente notizia, perché lascia intravedere una via d’uscita più pacifica alla crisi. L’edizione di oggi del Mattino chiarisce quali potrebbero essere le richieste dei calciatori per il presidente che si è detto quantomeno disposto ad ascoltare le loro spiegazioni Si scuseranno per la rivolta post-Salisburgo? ...