L' affondo di don Mazzi | Se fossi Papa chiuderei il Vaticano

(Di martedì 3 dicembre 2019) Cristina Verdi Doncompie 90 anni e attacca la curia: “La rovina della Chiesa non sono i pochi preti, ma sono i preti che ci sono: cominciando dai cardinali” “La rovina della Chiesa non sono i pochi preti, ma sono i preti che ci sono: cominciando dai cardinali”. L’attacco alla curia vaticana arriva da don Antonio, il “prete di strada” che ha fatto la storia con la sua comunità Exodus. Una vita spesa per aiutare gli ultimi, gli emarginati, i tossici. “Non ho fatto il prete da impiegato del Padre Eterno”, rivendica pochi giorni dopo aver spento le sue prime 90 candeline. Un’età in cui ci si possono togliere tutti i sassolini dalle scarpe. E così, approfitta della trasmissione “Uno, nessuno, 100Milan” di Radio24, per sparare a zero sui sacri palazzi. “Ildeve scomparire – dice provocatoriamente il don - ildeve tornare in una casetta ad Assisi”. ...