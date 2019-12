Fiorentina | Montella a 360° | la reazione di Sottil ed il caso Chiesa | entusiasta anche

calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Si è concluso il match valido per la Coppa Italia, in campo lache ha superato il turno grazie al successo contro il Cittadella con doppietta di Benassi. Al termine della partita dichiarazioni diai microfoni di Rai Sport: “è stata una partita difficile, un pò in difficoltà in campo con tanti ragazzini, ci siamo ripresi con il passare dei minuti, l’espulsione ha condizionato la partita, abbiamo creato occasionicon l’uomo in meno, sono felice per Benassi che nell’ultimo periodo ha sofferto un pò. Abbiamo giocato con una squadra giovane per farla crescere, devono abituarsi a questi livelli, hanno fatto una buona partita tra alti e bassi. Avevamo assenti pesantissime, Caceres è entrato e ha fatto un buon lavoro”. Su: “ha chiesto scusa, ha voluto copiare Ribery come in occasione della sua sostituzione, lo perdono. ...

