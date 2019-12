Di Gennaro | ”Napoli | le responsabilità sono di Ancelotti | ma anche dei giocatori”

forzazzurri

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Di: Napoli, c’è un clima che può danneggiare la stagione. Non arrivare in Champions sarebbe un fallimento Antonio Di, ex calciatore e opinionista tv, ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, l’ultimo turno di Serie A e -tra l’altro- ha parlato del Napoli e di. Queste le sue parole: Sul Napoli “Ieriha provatoa tornare al 4-3-3, ma ha mostrato i suoi problemi, la non compattezza. C’è molta confusione. Giusto parlare con la squadra, la società ha fatto il suo. Ledel tecnico madei giocatori. C’è un clima che può danneggiare la stagione. Non arrivare in Champions sarebbe un fallimento”. Sulla Fiorentina “Hanno fatto un mese e mezzo di buon calcio, ma la Fiorentina è preoccupante per una questione fisica e tattica. Chiesa non si sa se ha un problema vero o meno. ...

