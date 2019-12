Cus Avellino | ancora rinviato l’appuntamento con la vittoria

anteprima24

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutia secco di vittorie il Cusche sabato ha pareggiato in casa 2-2 contro il Futsal città di Palma. Parte male la squadra di coach Venezia che prima va in svantaggio 2-0 su due contropiedi generosi, poi sciupa tanto nel secondo tempo e allo scadere con un super Iandiorio la porta sul 2-2 finale. La cronaca – Inizio gara subito a trazione anteriore per il Cusche si trova ad affrontare una difesa molto organizzata e ben pronta a ripartire in contropiede. Il primo quarto d’ora vede gli irpini sciupare qualche occasione ma le varie disattenzioni regalano agli avversari due gol fotocopia: rilancio lungo dalla difesa per gli avversari, prima Scafuro e poi Menna puniscono Lepore e dopo i primi 30′ il risultato dice 0-2. Il secondo tempo è un assalto biancoverde. Erba sciupa tanto sotto porta ma è instancabile ...

