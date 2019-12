Conte è pronto a tirare dritto sul Mes

**Governo : Zingaretti - ‘bene Conte su rilancio - Pd pronto’** : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Bene Giuseppe Conte. rilancio dell’azione di Governo a partire da una visone condivisa del futuro. Questo l’Italia si aspetta. Il Pd è pronto!”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L'articolo **Governo: Zingaretti, ‘bene Conte su rilancio, Pd pronto’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mes - Giuseppe Conte replica a Matteo Salvini : "Pronto a querelarlo per calunnia" : Esplode, nel modo più brutale, lo scontro su fondo salva-Stati, il Mes al centro di tante polemiche. Esplode sull'asse più incandescente della politica italiana, quello che contrappone Matteo Salvini e Giuseppe Conte, con il secondo che ora addirittura minaccia di passare alle azioni legali. Si trat

L'impegno di Conte : "Il Mose sarà pronto entro il 2021" : Il Mose sarà completato entro il 31 dicembre 2021: un impegno, quello del presidente del Consiglio, che arriva al termine del cosiddetto 'comitatone' su Venezia. Una riunione, quella di martedì sera, che arriva dopo due anni di silenzio in cui le autorità locali venete sono state tenute all'oscuro di quanto accadeva attorno alla diga semovente che dovrebbe proteggere Venezia dall'acqua alta. Il tavolo di coordinamento mensile "Su Venezia ...

Conte pronto al veto sulla riforma del Fondo Salva-Stati : Quando la riforma del Meccanismo europeo di stabilità ri-planerà sul tavolo dei leader al Consiglio europeo di dicembre, l’Italia si riserva di dire no. No, se non sarà una riforma “in una logica di pacchetto”, come chiesto da Giuseppe Conte al consiglio europeo di giugno e come spiegato dallo stesso premier al Parlamento italiano il 21 giugno scorso, nell’informativa prima di incontrare i leader ...

SCENARIO/ Conte e il fantasma di Prodi pronto a far naufragare il Governo : Emergenza Venezia, caso Ilva, Legge di bilancio mettono a dura prova la tenuta della maggioranza. Renzi invece propone misure shock per sedurre i moderati

Giuseppe Conte pronto a trattare con i Cinque Stelle : le ipotesi in campo per minimizzare la batosta-Ilva : Giuseppe Conte si trova in mezzo ai due litiganti: da una parte ArcelorMittal e dall'altra i parlamentari pugliesi del Movimento. La prima intenzionata a recedere il contratto con cui la lega all'ex Ilva dopo la rimozione del cosiddetto scudo penale (immunità necessaria per non incorrere in cause le

Nuovo faccia a faccia Conte-Mittal Ilva - pronto il ricorso in tribunale : La giornata domenicale segna una tregua apparente per l'ex Ilva di Taranto. In realta' preoccupazioni e tensioni restano forti ed evidenti per la vicenda ArcelorMittal, con la multinazionale che ha ormai avviato il sostanziale disimpegno dall'ex Ilva, cosi' come forte ed evidente e' la spaccatura della citta'. Tra chi vuole senza mezzi termini la chiusura Segui su affaritaliani.it

Plastic tax - Conte pronto a incontrare le aziende di settore : Il premier Giuseppe Conte pronto a incontrare le aziende di settore sul tema della Plastic tax. Le preoccupazione dell’industria: la norma colpirebbe in particolare l’Emilia Romagna, culla della Packaging Valley, che ospita il maggior numero di aziende del comparto in Italia

Rocco Casalino pronto a sostituire Luigi Di Maio : le trame per Giuseppe Conte capo M5s : Le valigie di Luigi Di Maio sono già pronte, manca solo l'ok dei Cinque Stelle. Quella che sembrava una mera ipotesi sta prendendo piede nei piani niente meno che di Rocco Casalino. Il braccio destro di Davide Casaleggio, nonché portavoce del premier, sembra aver raggiunto l'obiettivo del suo "clien

Pronto il partito dei sudisti italiani Da Conte a Carfagna - la squadra : Gianfranco Micciché ha annunciato di abbandonare Forza Italia in quanto la posizione assunta da Berlusconi nei confronti di Salvini, quantunque legittima, non è consona al suo passato e alle sue idee. Ritiene sia giunto il momento di abbandonare l’alleanza con Salvini e si dice Pronto a fondare un partito per il Sud Segui su affaritaliani.it

Conte pronto a cacciare Di Maio dal governo : aria di scissione tra i grillini : Giuseppe Conte ora vuole comandare. Ha portato i grillini a sinistra e vuole proporsi come leader di tutto il centrosinistra.

Pd-M5s - per La Stampa Zingaretti pronto a sostenere Conte premier contro Renzi : L'intesa tra il Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico sembrava rappresentare un asse soggetto a possibili scossoni. La fuoriuscita di Matteo Renzi dal Pd poteva essere considerata un'ulteriore minaccia alla stabilità della maggioranza giallorossa. Nelle ultime ore sono emersi retroscena secondo cui il segretario Nicola Zingaretti avrebbe confidato ad alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle l'intenzione di sostenere Conte premier ...