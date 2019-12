Sarri | «Dobbiamo preoccuparci per noi | non per la classifica»

ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) La conferenza stampa della Juventus, tratta da tuttojuve.com Oggi sembra che la Juve dopo il vantaggio di Bonucci abbia vissuto con eccessivo rischio. Siamo stati poco in vantaggio in realtà. Il primo tempo l’abbiamo fatto con problemi notevoli, con poca applicazione dal punto di vista tattico e questo comportava che su ogni palla persa eravamo lunghi, larghi e aperti. E non davamo mai la sensazione di riconquistare in pochi secondi una palla persa. Ed è un problema. La sensazione è che oltre alla poca applicazione ci fossero meno energie mentali e nervose. La squadra si è svegliata dopo il gol dello svantaggio, ha avuto una reazione forte, prendendo in mano la partita e creando sei-sette palle gol per andare a vincere. Abbiamo sbagliato anche gol apparentemente semplici. Se regali 50 minuti agli avversari, però, può succedere di non vincere. Con un minimo di attenzione in più, ...

