Juventus | Sarri | “De Zerbi diventerà un big Ansia Ronaldo? Può fargli bene” | poi

Juventus Sassuolo probabili formazioni - Sarri ritrova due titolarissimi : Juventus Sassuolo probabili formazioni – Domani alle 12.30 si sfideranno Juventus e Sassuolo all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri dopo aver archiviato il primo posto nel girone di Champions con una giornata d’anticipo puntano a mettere le mani sul campionato. La Juventus di Sarri è prima ad un punto di distanza dall’Inter di Conte che in campionato continua a macinare vittorie. Fondamentale sarà questa serie di ...

Juventus-Sassuolo - probabili formazioni : per Sarri 4-3-1-2 con Ramsey dietro CR7 e Higuain : Domenica 1° dicembre 2019 alle ore 12:30 si giocherà all'Allianz Stadium l'incontro tra Juventus e Sassuolo, valido per il 14° turno di Serie A. I bianconeri guidano il campionato con 35 punti ma 'tallonati' ad una sola lunghezza dall'Inter di Conte in una lotta al vertice che sembra destinata a non avere ulteriori interpreti. La Vecchia Signora, rinfrancata dalla vittoria per 1-0 con l'Atletico Madrid che gli è valsa la qualificazione come ...

Calciomercato Juventus - clamorosa indiscrezione via Sarri - arriva Pep Guardiola : Si avvicina gennaio e iniziano a circolare voci sul futuro mercato di riparazione che vedrà scendere in campo tutte le maggiori protagoniste del nostro campionato. Nelle ultime ore sta sempre più circolando la voce clamorosa che vedrebbe sulla panchina della Juve l’arrivo di Pep Guardiola al posto di Sarri. Secondo quanto riferito da Massimo Brambati, ex calciatore e ora opinionista a la7, la Juve sarebbe pensando a una clamorosa ...

Juventus-Atletico Madrid - Sarri : “Gol di Dybala? Straordinario… ho pensato ma che c***o tiri da lì” : “Quando ho visto Dybala che si preparava per calciare in porta ho pensato ma che c***o tiri da lì. Poi ha segnato e quindi ha avuto ragione lui. L’abbraccio e i complimenti per un fuoriclasse mi sembrano dovuti”. E sulla qualificazione come prima nel girone con una partita d’anticipo aggiunge: “in Europa non è mai facile, se sbagli approccio alla partita paghi subito. Il percorso fino ad ora è stato buono, ma dopo ...

Dybala Juventus - la rivelazione di Sarri nel post gara : “Ma che cazzo tiri da lì?” : Dybala Juventus- Una punizione letale e devastante, la quale ha consentito alla Juventus di raggiungere il primato nel girone con una giornata d’anticipo. Bianconeri compatti e perfetti in ogni aspetto. Ottima interpretazione offensiva, ma perfetta anche la fase difensiva. Dybala sugli scudi, autore di una prestazione esaltante sotto tutti i punti di vista. Qualità, forza fisica ed esplosività, ma anche grande temperamento. La sensazione è ...

Juventus - Sarri : “Ecco perché ho lasciato in campo Ronaldo. Higuain e Dybala via per esigenze bilancio” : Maurizio Sarri ha vinto ancora, con la sua Juve. Deve ringraziare Dybala, con cui ha ottenuto il primo posto. Al termine del match, ai microfoni di Mediaset, ha parlato di lui, Higuain e Cristiano Ronaldo. Le sue parole. “Primo tempo ad altissimi livelli, nel secondo invece abbiamo sprecato tanti palloni in uscita. Nel finale un po’ di sofferenza ma per le fatiche spese a Bergamo. Dybala è uscito perché la squadra aveva perso ...

Juventus-Atletico Madrid live - le formazioni ufficiali : due sorprese per Sarri : Juventus-Atletico Madrid live – Tutti gli aggiornamenti dallo Stadium per la sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League tra i bianconeri e i colchoneros del Cholo Simeone, che a differenza dell’undici di Sarri non sono ancora qualificati agli ottavi di finale della massimo competizione europea. Bonucci e compagni, però, dal canto loro vogliono la certezza del primo posto oltre che mantenere ...

Ronaldo Juventus : in Spagna sicuri - c’è tensione. Sarri risponde così : Ronaldo Juventus – Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Sarri sembrerebbe essere finito nel mirino della stampa spagnola. Il tecnico però, dopo un confronto con la superstar lusitana, ha scacciato le voci di un’ipotetica crisi. I due hanno avuto un faccia a faccia prima dell’allenamento, e a fare da cornice c’erano i media spagnoli a parlare di un feeling non corrisposto. Ronaldo Juventus: Sarri risponde così alla stampa ...

Juventus - Dybala : 'Con Sarri noi attaccanti ci divertiamo di più' : Paulo Dybala, in questo momento, è in campo alla Continassa insieme ai suoi compagni e si sta allenando in vista della partita contro l'Atletico Madrid. Il numero 10 juventino sta vivendo un ottimo momento e con Maurizio Sarri ha ritrovato lo smalto perduto. Paulo Dybala, nella passata stagione, sembrava aver smarrito il suo talento ma il cambio di allenatore gli ha fatto piuttosto bene. Maurizio Sarri alterna la Joya e Gonzalo Higuain al fianco ...

Juventus – Higuain orgoglioso e felice - da Sarri a CR7 : “Ronaldo? Non devo rubare niente a nessuno” : A tutto Higuain: dal mercato estivo che lo vedeva lontano dalla Juventus al rapporto con Sarri E’ un Gonzalo Higuain soddisfatto e felice quello che si è mostrato oggi ai giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. Reduce dalla doppietta di sabato contro l’Atalanta, l’argentino non poteva desiderare stagione migliore di questa: “mi sento felice, non ...

Juventus - Sarri in conferenza stampa : il rapporto con Cristiano Ronaldo e le ultime sul portoghese : “Sinceramente cerco di leggere il meno possibile, ogni tanto mi capita di imbattermi in qualche articolo di grande intelligenza, ma ogni tanto. Prima ero un talebano perche’ volevo sempre seguire il mio calcio, adesso non va bene perche’ devo adattarmi alle caratteristiche dei miei giocatori. Dovessi ascoltare tutti diventerei matto…”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus in vista ...

Juventus-Atletico Madrid - Sarri sbotta : “Ora sono matto?”. Ecco le novità in vista di domani! : JUVENTUS ATLETICO Madrid Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla delicatissima sfida, decisiva per il primato nel girone. Da monitorare attentamente il capitolo infortunio, con Douglas Costa, Bernardeschi e De Ligt non al meglio, con possibile triplo forfait in vista del match di ...