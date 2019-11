Bellissimo come il padre | uno degli attori più amati dalle donne | chi è questo figlio vip

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 30 novembre 2019) Modello dalla bellezza dannata. Dal, uno dei sex symbol del Cinema mondiale, ha preso la classe e il physique du rôle. Stiamo parlando di Alain Fabien Delon,minore di Alain Delon e l’ex modella olandese Rosalie van Breemen. Alain-Fabien Delon è nato nel 1994 ed ha 25 anni, per diverso tempo ha lavorato nel mondo della moda ed ha sfilato per marchi famosiDior e Gucci. Persuo misterioso fascino è stato sceltovolto della campagna maschile di Dior per la stagione Primavera Estate 2016. Con il tempo ha riscoperto la sua passione, ovvero la scrittura. Proprio quest’anno ha pubblicato per la prima volta un libro in cui parla del rapporto conflittuale tra une un, però ha specificato che non riguarda la sua vita.Alain Fabien, qualche anno fa ha denunciato ilper violenze e accusato la madre di non averlo ...

