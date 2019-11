Venezia : domenica tornano i gondolieri sub per recuperare rifiuti sommersi : Venezia, 29 nov. (Adnkronos) - domenica primo dicembre si immergeranno in laguna ancora una volta i gondolieri sub dell’associazione di categoria gondolieri di Venezia per recuperare altri rifiuti depositati sul fondo dei canali. L'immersione, secondo appuntamento del nuovo ciclo di immersioni previ

Domenica il referendum per separare Venezia da Mestre : Mentre un'altra marea oltre il metro e 10 allaga il centro storico e sta per terminare il novembre piu' 'maledetto' per la citta', Venezia si prepara tra silenzi e polemiche ad affrontare, Domenica prossima, il quinto referendum in 40 anni per decidere se separare il proprio Comune dalla terraferma di Mestre e Marghera. Una consultazione che ha visto affievolirsi negli anni la propria portata, prima con le vittorie del 'no' e poi, nell'ultima ...

Venezia : domenica si torna a votare per la separazione di Mestre : Venezia, 28 nov. (Adnkronos) - "Sei a favore della suddivisione del Comune di Venezia in cui Comuni distinti di Venezia e Mestre? Sì o No". E' questa la domanda che i Veneziani, del centro storico e di terraferma si troveranno sulla scheda del referendum in programma domenica prossima. Negli ultimi

Mara Venier - l’appello sul Mose per Venezia a Domenica In : «Finiamolo - è una vergogna» : Mara Venier, l’appello disperato per Venezia a Domenica In: «Finiamo questo Mose, è una vergogna». La conduttrice Veneziana ha dedicato una parte della sua trasmissione all’emergenza nella sua città natale. E ha dedicato parole molto forti alla situazione che da giorni sta vivendo il capoluogo veneto. Ecco le parole di Mara Venier: «Senza fare polemica, penso che due anni per finire il Mose siano troppi. Bisognerebbe concentrare i ...

Domenica In - Mara Venier ricorda la sua Venezia : 'Sono disperata' : Nella puntata di oggi, 17 novembre di Domenica In Mara Venier ha ricordato Venezia, città dove è nata e cresciuta, per via del maltempo e dell'alta marea che sta destando preoccupazione e dolore in Italia in queste ultime ore. La conduttrice si è collegata con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per esprimere la sua vicinanza e sostegno al capoluogo veneto e per poi lanciare un appello personale affinché vengano ultimati i lavori del Mose, un ...

Venezia - allerta meteo fino a domenica. Aperto un conto corrente per le donazioni dall'Italia e dall'estero : Il sindaco Brugnaro: "Venezia è un orgoglio di tutta l’Italia, è un patrimonio di tutti, unico al mondo. Grazie al tuo aiuto tornerà a splendere". Resta l'allerta fino a domenica

Allerta Meteo Venezia : domani messe domenicali sospese a San Marco e chiusi tutti i musei - eccetto Correr : domani, domenica 17 novembre, viste le previsioni che parlano di un’acqua alta eccezionale, saranno sospese le messe domenicali nella basilica di San Marco e in alcune altre chiese Veneziane. In particolare, nella basilica di San Marco saranno celebrate le messe delle 7, delle 8, delle 9 e delle 18.45, mentre saranno sicuramente annullate le messe delle 10.30 e delle 12. Lo annuncia il patriarcato, spiegando che le condizioni obbligheranno ...

Venezia - domenica acqua a 160 centimetri. Ordinanza Protezione civile : “Rimborsi e stop a mutui per un anno. Brugnaro commissario” : Torna l’acqua alta a Venezia dopo il picco di martedì. Per le 12:30 di domenica è annunciata una massima di 160 centimetri. Il Centro maree del Comune segnala inoltre per le 3.00 di questa notte una marea di 130 centimetri. Da lunedì si passerà a una massima di 105 centimetri nella notte per poi veder scemare il fenomeno. Sabato mattina la marea ha toccato alle 11.25 una massima di 97 centimetri. Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ...