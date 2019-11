Pronti al Cyber Monday? Che cos' è e come funziona!

Cybersecurity : Savio (Leonardo) - ‘ Pronti ad affiancare le Pa’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Siamo pronti ad affiancare le pubbliche amministrazioni, Leonardo ha una divisione cibernetica” ma sarà “importante che tutti facciano la loro parte”. A dirlo è il Chief Strategy & Market Intelligence Officer di Leonardo, Enrico Savio , nel corso dell’audizione oggi in Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti nell’ambito dell’esame del disegno di legge ...

Cybersecurity : Savio (Leonardo) - ‘ Pronti ad affiancare le Pa’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Siamo pronti ad affiancare le pubbliche amministrazioni, Leonardo ha una divisione cibernetica” ma sarà “importante che tutti facciano la loro parte”. A dirlo è il Chief Strategy & Market Intelligence Officer di Leonardo, Enrico Savio , nel corso dell’audizione oggi in Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti nell’ambito dell’esame del disegno di ...

Abbiamo sventato un cyberattacco (e siate Pronti a farlo anche voi) : Marco Lombardo Quando squilla il telefono le azioni della Bane&Ox sul listino di New York godono ancora di ottima salute. È una banca d'altronde, e di quelli con i clienti importanti e con un giro di milioni e milioni di dollari. Quando la telefonata finisce Bane&Ox è una banca in crisi, le azioni sono calate del 60 per cento, i network americani stanno facendo girare vorticosamente la notizia che migliaia di persone hanno ...