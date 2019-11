Il Papa dice no alla giustizia che crea diritto a morire

Astronomia : dicembre sotto le stelle con gli “Astroincontri” al Parco di Rocca di Papa : A dicembre al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa tornano gli Astroincontri, per scoprire le meraviglie dell’Universo in compagnia degli esperti dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA). Gli appuntamenti scientifici, in programma in tutti i venerdì sera del mese, consentiranno al pubblico di adulti e bambini di conoscere l’affascinante mondo dell’Astronomia, attraverso conferenze, spettacoli nel planetario e osservazioni ai ...

Si sposa poco tempo dopo che il papà è morto ma durante la cerimonia sente una voce a lei molto familiare che le dice qualcosa di importante : Una ragazza si è sposata poco tempo dopo che il suo adorato papà è morto. La ragazza era dilaniata dal dolore anche perché avrebbe tato voluto il papà ad accompagnarla all’altare ma purtroppo, per lei, non è stato possibile. Il giorno del matrimonio la ragazza era molto emozionata, sentiva terribilmente la mancanza del padre e non si aspettava di certo quel che stava per accadere. Durate le celebrazione, ad un certo punto, il ...

Violenza in ospedale a Napoli : il papà della bimba in codice verde sfonda la porta del pronto soccorso del Santobono : Ha sfondato la porta del pronto soccorso pediatrico rischiando di colpire una piccola paziente perché non voleva aspettare il proprio turno. Ancora un episodio di Violenza in un ospedale...

Luca Sacchi - il papà : «Era un buono - gli dicevo di non fidarsi troppo. Anastasia? Una figlia» : «Mio figlio era stupendo, sempre col sorriso e con tanta voglia di vivere. Aveva moltissime passioni, tra cui prima d'ogni cosa lo sport, la palestra, le moto. Voglio che comprendiate la...

Bambina di quattro anni guarda il papà e dice - ho ingoiato una monetina e smette di respirare - poi accade una cosa incredibile : Una Bambina di quattro anni era a casa con il papà, il politico scozzese Alex Cole – Hamilton e stava guardando un video su youtube. Ad un certo punto, ha guardato il papà e ha detto con voce strozzata: “papà, ho ingoiato una monetina” e poi, da quel momento, non è riuscita più a respirare. Il papà, che per fortuna aveva imparato anni prima la manovra di Heimlich, ha preso la Bambina e gliela ha praticata. A quel punto la monetina non è ...

Vittorio Feltri contro Papa Francesco : "Dice che non bisogna mangiare troppo - ma lui è grasso e sta benone" : Vittorio Feltri ancora contro Papa Francesco. Questa volta il direttore di Libero non commenta la linea pro-migranti sostenuta da Bergoglio, tutt'altro: "Altro che lotta contro la fame nel mondo. Il Papa dice che mangiare troppo fa male. Ma lui è grasso e sta benone" scrive sul suo profilo Twitter.