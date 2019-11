Ibrahimovic | “io eroe dei due mondi come Garibaldi” | poi parla del futuro e del Bologna

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) Sono ore decisive per ildell’attaccante Zlatan, il calciatore dopo l’avventura in MLS con la maglia dei Galaxy è alla ricerca di un nuovo progetto, lo svedese si sente ancora in grado di fare la differenza e i prossimi giorni saranno decisivi per prendere una decisione definitiva. “Milano non è la mia seconda città, è la mia seconda casa. Ho dei ricordi meravigliosi e ci vive una delle persone in cui ho maggior fiducia”, ha detto Ibrariporta la ‘Gazzetta dello Sport’ con riferimento Gianfranco Sacchi, ex ad di D Squared, e all’immobiliarista Federico Consolandi. “L’Italia stessa è la mia seconda casa. Amo gli italiani e la loro genialità. Il mio cuore non è mai andato via dal vostro paese. Posso giocare ai miei livelli fino a 50 anni. E se c’è un progetto che mi stimola posso assolutamente farlo. Ho appena ...

