Formula 2 | Mick Schumacher non si pone limiti | “compagno di Leclerc in Ferrari? Idea che

Fonte : sportfair

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il figlio del Kaiser ha ammesso di voler un giorno guidare la, magari con Charlescome compagno di squadra Il grande salto in1 non è arrivato, nella prossima stagione dunquerimarrà nel Team Prema per provare a dare l’assalto al titolo nella categoria inferiore. photo4/Lapresse Il dodicesimo posto ottenuto quest’anno nel Mondiale di2 soddisfa fino ad un certo punto il giovane tedesco, che sa di dover migliorare per poter ambire al passaggio nel circus. Le porte per lui si apriranno certamente e, in quel momento, dovrà farsi trovare pronto: “ho la Superlicenza per correre, è incorniciata a casa nella mia stanza, ma non c’è stata davvero un’opportunità per il salto di categoria da prendere in considerazione. Restare in2 è la cosa più intelligente che potessi fare. Sento di avere imparato tanto e di poter ...

