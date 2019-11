Afghanistan | il Mullah Donald e il patto con i Talebani Storia di un

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 29 novembre 2019) Fa uno spot elettorale della serie “ragazzi, tranquilli, presto vi riporterò a casa”, dove quel “presto” sta per prima delle elezioni presidenziali del novembre 20020. E poi sceglie il “male minore”. E poco importa che quel “male” ha rappresentato la ragione dichiarata di una guerra lunga diciotto anni. “” ha sentenziato che il nuovo, plurale, democratico, de-zzato, è una illusione che non vale più la pena coltivare. I negoziati con isono ripresi dopo l’interruzione nello scorso settembre, ha annunciatoTrump, ieri inper una visita a sorpresa nella base militare di Bagram nel Giorno del Ringraziamento. I”vogliono un accordo, e noi li incontreremo e diremo che deve esserci un cessate il fuoco. Loro non lo volevano ma ora ...

