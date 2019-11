Capo Verde | italiana picchiata e uccisa nel suo b&b

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 28 novembre 2019) Giorgia Baroncini Marilena Corrò, 52enne di Treviso, si era trasferita aun anno e mezzo fa. La donna era proprietaria di un Bed and Breakfast. Sospettato un italiano È stata trovata senza vita in una cisterna d'acqua. Marilena Corrò, 52enne originaria di Treviso, è statadove si era trasferita da circa un anno e mezzo. La donna era proprietaria del Bed and Breakfast "A Paz" nella città di città di Boavista sull'isola di Sal. Come spiega Il Gazzettino, citando fonti di stampa locali, il corpo della donna è stato trovato dagli investigatori all’interno di un serbatoio usato per la raccolta dell'acqua. Non sono ancora state accertate le cause della morte, anche se sembra ci siano diversi elementi che fanno credere che la donna sia statain modo violento. Dopo le botte, la donna sarebbe stata gettata in una cisterna. Il delitto sarebbe ...

