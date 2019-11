Bonus Domotica 2020 | requisiti | caratteristiche e a chi spetta

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 28 novembre 2019)e a chiIlè un’agevolazione fiscale introdotta con l’Eco2019 che è stato lanciato lo scorso dicembre 2018, nell’apposita Legge di Bilancio. Fa parte di quelle misure che prevedono pertanto benefici e agevolazioni fiscali correlati alla riqualificazione energetica delle strutture abitative e concernono in particolar modo i dispositivi intelligenti per la casa, meglio noti come dispositivi domotici, prevedendo una detrazione del 65% sulle spese sostenute per l’acquisto di tali device, che hanno la finalità principale di rendere la casa smart, con influenze considerevoli sul risparmio energetico e sui consumi in generale.: come funziona Ilè uno sgravio fiscale che permette di detrarre il 65% di Irpef o Ires dalle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ...

infoiteconomia : Bonus Domotica 2020: detrazione spese 65% cos'è e come funziona -