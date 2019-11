Eroico guardalinee rianima uno spettatore colto da infarto | “abituati a prendere

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Tragedia sfiorata a Sassoferrato, in provincia di Ancona. Si giocava la gara tra i padroni di casa del SassoferratoGenga e Marina, valevole per il campionato di Eccellenza. La partita è corsa via senza problemi con la vittoria ospite per 2-1. Subito dopo il triplice fischio, mentre gli spettatori defluivano dagli spalti, un ex calciatore e dirigente del Sassoferrato, sempre presente in tribuna, ha accusato un malore, svenendo. Le urla dei presenti hanno attirato l’attenzione delAndrea Pizzuti. L’assistente arbitrale è anche un soccorritore della Croce Verde e la sua prontezza si è rivelata decisiva per salvare la vita al 71enneda. Pizzuti, insieme ad un infermiere (Fabrizio Fabretti), ha affrontato l’emergenza in attesa del 118. Ora, il 71enne è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale regionale di Torrette, dopo essere stato ...

