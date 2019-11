Con il contatore ambientale Milano vince premio sviluppo sostenibile 2019

Si allaccia a Contatore vicino - 50enne arrestata : Roma – Si allaccia al contatore del vicino alimentando gratuitamente il suo appartamento. La Polizia di Stato arresta una donna di 50 anni. A seguito della segnalazione del proprietario di un appartamento ubicato in viale Libia, che si e’ visto recapitare bollette esorbitanti rispetto al reale consumo e all’intervento degli agenti di Polizia che, insieme ad un tecnico specializzato del distributore di energia, hanno fatto luce ...

Allaccio abusivo a Contatore elettrico : arrestato uomo già ai domiciliari : Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 44enne romano, gia’ sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, con l’accusa di furto aggravato. I militari hanno eseguito un normale controllo presso l’abitazione dell’uomo, in via Sirolo a San Basilio, al fine di verificare la sua presenza in ottemperanza degli obblighi imposti, notando, una ...

Xbox Game Bar si aggiorna e integra il Contatore di FPS e non solo : Con l'ultimo aggiornamento per Xbox Game Bar è stata introdotta un'interessante novità, ovvero il contatore degli FPS.Come probabilmente saprete, Xbox Game Bar è un layer integrato nel sistema operativo Win10 che possiamo attivare semplicemente premendo i tasti "Windows" e "G" contemporaneamente. Ebbene, questa funzione ci da accesso ad una serie di interessanti opzioni come per esempio la possibilità di acquisire o condividere lo schermo, ...