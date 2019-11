Chase Me | muore in diretta tv Godfrey Gao | era lo stregone Magnus Bane in Shadowhunters

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 27 novembre 2019)Gao, modello-attore canadese-canadese, è morto dopo aver subito un apparente attacco cardiaco mentre era sul set in Cina del relityme (Inseguimi). Secondo quanto riporta l’agenzia Ap, Gao stava girando il reality show sportivo nella città cinese orientale di Ningbo. Il 35enne stava correndo per scappare ai suoi inseguitori quando è caduto a terra. È stato portato di corsa in ospedale dove è stato constato il decesso. Gao, nato a Taiwan, ha raggiunto la notorietà soprattutto tra il pubblico giovane, diventando in un primo momento il primo modello maschile asiatico per il marchio di lusso Louis Vuitton. Ha poi recitato in numerosi film e drammi televisivi, tra cui un ruolo nel film di Hollywood tratto dalla serie fantasydai libri di Cassandra Clare. In Cina era famoso anche per la popolare serie tv Remembering Lichuan. Il suo corpo verrà trasportato ...