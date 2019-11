Assicura e Cassa Centrale Bnca consolidano crescita

Voleva incassare i soldi dell’ Assicura zione - il proprietario della cascina esplosa confessa : Ha confessa to Giovanni Vincenti: è lui il responsabile dell'esplosione della cascina a Quargnento in provincia di Alessandria, dove hanno perso la vita Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido, i tre vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. L'uomo, proprietario della cascina esplosa martedì scorso, è stato fermato nella notte, dopo un lungo interrogatorio. Vincenti ha messo in atto il piano per ottenere il premio di ...

Gianna Nannini agli esordi : «Mi facevo rubare l’autoradio per incassare i soldi dell’Assicurazione» : “Mantenersi, all’inizio, non fu facile. Mio padre mi aveva promesso una macchina se avessi conseguito il diploma prima del previsto”, adesso è una star internazionale del rock, ma gli inizi del cammino nel mondo della musica per Gianna Nannini non sono stati semplici. Un modo per racimolare un po’ di soldi era quello di farsi rubare l’autoradio dalla macchina: “Feci due anni in uno e a 18 anni – si legge su “Vanity Fair” – con la Lancia ...