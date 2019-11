Aggiornate i vostri Samsung Galaxy S8 e S8+ | ecco le patch di sicurezza di novembre 2019

Aggiornate i vostri Huawei Mate 20 Lite - la EMUI 10 stabile con Android 10 è arrivata in Italia : Piacevole risveglio domenicale per i possessori di Huawei Mate 20 Lite in Italia: il roll out della EMUI 10 con base Android 10 è iniziato. L'articolo Aggiornate i vostri Huawei Mate 20 Lite, la EMUI 10 stabile con Android 10 è arrivata in Italia proviene da TuttoAndroid.