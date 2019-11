Procura:Netanyahu,no obbligo dimissioni

Il premier uscente, Benjamin, non deve dimettersi e non è costretto a prendere un congedo, malgrado nei giorni scorsi sia stata annunciata la sua incriminazione per frode, corruzione e abuso d'ufficio.E' quanto sostenuto daltore generale Avichai Mandelblit al termine di una consultazione al ministero della Giustizia. Lo ha reso noto il portavoce del ministero. "In un governo di transizione il primo ministro non ha l'legale di dimettersi", ha spiegato Mandelblit.(Di lunedì 25 novembre 2019)