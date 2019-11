Paola Barale condurrà un programma | novità a Mediaset nel 2020

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 25 novembre 2019)presto tornerà acon un nuovo: lo scoopè stata ospite giusto Sabato scorso da Pierluigi Diaco a Io e Te di notte. In quella occasione ha parlato della sua vita, della sua carriera e dei suoi progetti futuri. E a proposito di progetti futuri ecco arrivare un’indiscrezione riportata dal settimanale Vero che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In base alle voci di corridoio raccolte dal settimanale pare che, nel, tornerà in Tv alla conduzione di untutto suo. Non è dato sapere su che canale andrà in onda, ma i beninformati hanno rivelato che sarà su. Una notizia che ovviamente ha acceso immediatamente gli animi dei suoi tantissimi fan, i quali hanno sempre dichiarato sui social di volerla rivedere al più presto a condurre una nuova trasmissione dopo la parentesi non troppo ...

HuffPostItalia : Paola Barale: 'Io fluida? Non amo distinguere, ognuno fa ciò che vuole. Con gli uomini sono stata geisha' - notizieit : Paola Barale a Io e Te: “Le voci su di me non erano vere” - ModaCorriere : RT @Corriere: Paola Barale: «Io fluida? Ci sono state voci su di me» -