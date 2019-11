Milan | prime immagini della maglia speciale per i 120 anni

CorSport : Elmas - dopo la reprimenda del club arriva la chance contro il Milan : Se il colpo di testa di Elmas fosse entrato nella porta del Genoa forse oggi staremmo raccontando un’altra storia, scrive Fulvio Padulano sul Corriere dello Sport. Invece sulla linea di porta salvò Radu e al macedone rimase “solo un urlo ricacciato in gola”. Chissà quanto ci avrà rimuginato su in queste due settimane durante le quali è stato impegnato con la Nazionale. Settimane in cui è arrivata anche la reprimenda del Napoli per aver infranto ...

Ilva - la procura di Milano indaga per false comunicazioni sociali e al mercato. Sentite le prime persone informate sui fatti : La procura di Milano ha trasformato il fascicolo sulla ex Ilva da conoscitivo a penale. I pm Stefano Civardi e Maurizio Clerici ha iscritto i reati: false comunicazioni al mercato e sociali. Gli inquirenti si stanno orientando anche su reati fallimentari. In un primo momento si era parlato anche di illeciti tributari e su possibili reati pre-fallimentari, con un focus sul mancato pagamento dei creditori dell'indotto. L'inchiesta, ...

Ilva - la procura di Milano indaga su mancato pagamento dei creditori dell'indotto. Verifiche anche su materie prime e false comunicazioni : La procura di Milano indaga anche su eventuali illeciti tributari e su presunti reati pre-fallimentari, con un focus sul mancato pagamento dei creditori dell'indotto, nel fascicolo esplorativo aperto sull'addio di ArcelorMittal all'ex Ilva, ancora formalmente a carico di ignoti e senza ipotesi di reato. Filoni questi che si aggiungono a Verifiche su presunte appropriazioni indebite di materiale relativo al magazzino di materie prime, su ...

Minacce a Conte - la Procura di Milano apre un'inchiesta : il sindaco Sala intanto esprime la propria solidarietà : La Procura di Milano ha deciso di aprire un'inchiesta a carico di ignoti per le Minacce rivolte ad Antonio Conte Le Minacce ricevute nella giornata di giovedì 14 novembre da Antonio Conte hanno spinto la Procura di Milano ad aprire un'inchiesta, al momento a carico di ignoti. Lapresse/Mourad Balti Touati L'indagine, avviata per Minacce aggravate e detenzione di munizioni, è partita in seguito alla lettera ricevuta ...

La rassegna stampa di mercoledì 13 novembre – Le prime pagine di calcio : "Milan - Ibra è l'uomo per te" [FOTO] : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, in campo l'Italia di Roberto Mancini. La pausa può essere molto utile per le dirigenze di Serie A con l'intenzione di muoversi sul mercato e provare ...

Nuovo stadio per Milan e Inter – C'è il sì della Giunta di Milano - ma emergono le prime 'condizioni' : La Giunta del Comune di Milano ha espresso il propri sì al progetto del Nuovo stadio presentato da Milan e Inter, ponendo però alcune condizioni La Giunta del Comune di Milano ha dato il proprio parere positivo di pubblico Interesse al progetto del Nuovo stadio, presentato in sinergia da Milan e Inter. Un sì però condizionato al fatto che non venga portato avanti nessuno sviluppo immobiliare che ecceda le regole stabilite dal Piano di ...

La rassegna stampa di venerdì 1 novembre – Le prime pagine di calcio : "il Milan torna Suso" [FOTO] : "Il Milan torna Suso", titola la rosea con riferimento alla 10^ giornata del campionato di Serie A che si è conclusa con il posticipo tra Milan e Spal, la squadra di Pioli si è aggiudicato lo scontro salvezza, si tratta di una ...

La rassegna stampa di martedì 29 ottobre – Le prime pagine di calcio : "Milan - datti 4 mosse" [FOTO] : E' sempre più in crisi il Milan, il cambio in panchina non ha portato gli effetti sperati, contro il Lecce è arrivato un solo punto, sconfitta invece all'Olimpico contro la Roma con il risultato di 2-1, la classifica adesso fa paura ...

Previsioni Meteo Milano : prime piogge in atto - violenta escalation del maltempo nelle prossime 4[DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Le nubi stanno coprendo il capoluogo lombardo dalla giornata di ieri, tuttavia, il flusso umido principale legato al sistema iberico, non sta impattando ancora in maniera diretta la verticale milanese. nelle scorse ore notturne e prime mattutine i nuclei principali hanno percorso una corsia un po' più a Est rispetto al capoluogo, asse Pavia, Crema, con la conseguenza di piogge più sfrangiate e deboli su ...

Milan - prime immagini della terza maglia 2020-21 : sarà blu : anticipazioni terza maglia Milan 2020-2021. La stagione è solo agli inizi, ma non è mai troppo presto per programmare, in accordo con lo sponsor tecnico, le divise che saranno indossate dai vari club nell'annata successiva. Già da ora, grazie alle immagini del sito Footyheadlines.com, una "Bibbia" del settore per appassionati e collezionisti, abbiamo così la […]

Milan - le prime parole di Pioli alla Tv ufficiale del club : commovente ricordo di Astori : Stefano Pioli ha vissuto una giornata intensa. Il neo-allenatore del Milan ha concesso una breve intervista al canale ufficiale del club, queste le sue parole: "Dobbiamo lavorare insieme, conoscerci e diventare squadra il prima possibile. Ho le idee chiare, dobbiamo concentrarci e pensare soltanto alla prossima partita senza guardarci indietro. Da subito dovrò far capire ai giocatori cosa mi aspetto da loro". Il pensiero finale ...

Galeone : 'Conte piange sempre - non credo che il Milan arrivi tra le prime sette' : L'inizio della Serie A sta confermando in parte le aspettative di luglio, ovvero Inter e Juventus che si contendono il primo posto in classifica, con il Napoli che potrebbe dare fastidio alle due squadre. La delusione principale riguarda il Milan di Marco Giampaolo e a tal riguardo ha parlato Giovanni Galeone, ex tecnico del Pescara e vero e proprio maestro per Massimiliano Allegri, anche lui ospite all'evento Milano Calcio City. Galeone per ...

Basket - le prime parole di Luis Scola all'Olimpia Milano : "Sono entusiasta di arrivare a Milano con Messina e di giocare in Eurolega" : Milano – Dopo lo straordinario Mondiale con l'Argentina chiuso al secondo posto, Luis Scola è approdato ufficialmente sul pianeta Olimpia Milano. Il giocatore sudamericano è pronto a iniziare la sua avventura con la squadra meneghina già da domani, quando esordirà in Eurolega – nella prima giornata del massimo torneo europeo per club – a Monaco di Baviera contro i tedeschi del Bayern. Oggi però, nella sede della società ...