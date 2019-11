Le stupidaggini non finiscono mai Scivolone shock di Cellino su Balotelli

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Cosa succede con? “Che è nero, cosa devo dire, che sta lavorando per schiarirsi però c’ha molte difficoltà”. È iniziata con questa frase, pronunciata sorridendo, una lunga analisi di Massimo, sulla situazione dell’attaccante. Forse una battuta, quantomeno infelice in questo clima di razzismo crescente fuori e dentro gli stadi italiani, sicuramente unodel presidente del Brescia che non aiuta per niente. Al suo arrivo nella sede della Lega Serie A,ha poi aggiunto: ”È successo che nel calcio ci sono squadre che combattono e vincono, se noi pensiamo che un giocatore da solo possa vincere la partita, offendiamo la squadra e il gioco del calcio”.Il presidente del Brescia ha continuato: ”È giusto comunicare con lagente però forsedà ...

