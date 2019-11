Asia Argento | Ho fatto una rivoluzione | ma poi ho pagato io le conseguenze del

FRIDA VIVA LA VIDA/ Il dolore che diventa arte : Asia Argento racconta Frida Kahlo : Frida VIVA La VIDA, la recensione del docu-film di Giovanni Troilo presentato al Torino Film Festival 2019: due facce diverse della stessa persona

Asia Argento - il giornalista Carlo Mondonico rischia venti mesi di carcere : colpa di questo articolo : Carlo Mondonico giornalista e opinionista televisivo rischia il carcere per un articolo del 2013 su Asia Argento. Lo scrive il Corriere della Sera, in edicola lunedì 18 novembre. Il pezzo in questione dal titolo: Asia Argento ubriaca di Max Gazzè, ha fatto infuriare l’attrice figlia di Dario Argento

Asia Argento querela Carlo Mondonico di “Novella 2000” e chiede condanna al carcere per un articolo su di lei “ubriaca di Max Gazzè” : Asia Argento ha querelato il giornalista di Novella 2000 Carlo Mondonico e, tramite il suo avvocato, ha chiesto durante il processo per lui la condanna per diffamazione a un anno e otto mesi di carcere, senza la possibilità di conversione in pena pecuniaria e senza il beneficio della sospensione condizionale della pena (solitamente concessa entro i 2 anni). A dare la notizia è Il Corriere della Sera, spiegando che nel mirino dell’attrice ...

Torino Film Festival all’insegna dell’horror - Asia Argento presenterà un doc su Frida Kahlo : Un’edizione all’insegna dell’horror, a partire dalla sigla rosso sangue che inneggia al cinema della paura. Così si presenta il 37° Torino Film Festival (22-30 novembre). Horror a tutto spiano, si diceva. E non solo perché il Gran Premio Torino 2019 andrà all’attrice icona di questo genere par excellance, Barbara Steele, oggi splendida 83enne che “nutre di memoria vivida ogni suo Film interpretato e ci regalerà aneddoti imperdibili” ma anche ...

Asia Argento - lo zoom rivela un dettaglio hot : Per un motivo o per l’altro, Asia Argento è da sempre un personaggio che fa molto discutere. La sua vita privata, infatti, è spesso al centro dei riflettori. Lo scorso anno, ad esempio, l’attrice ha vissuto un periodo molto difficile, tra la morte del suo compagno Anthony Bourdain, le accuse di molestie da parte del giovane attore Jimmy Bennett e il conseguente allontanamento da X Factor e la storia breve ma turbolenta con Fabrizio Corona.\\La ...

“Ma che ci fai vedere…”. Asia Argento in slip - tutto in primo piano. Ma i fan - indignati - la bastonano : Asia Argento continua a provocare. Ma la foto che la figlia di Dario Argento ha postato sui social ha sollevato molte polemiche. Dopo la morte del compagno Anthony Bourdain, le accuse di molestie nel caso Jimmy Bennet e l’allontanamento da X Factor, la storia di passione con Fabrizio Corona, la bella Asia Argento torna a far discutere. Certo, non è facile la vita per una donna che si trova a dover sopportare il suicidio del compagno e l’accusa ...

“Ma che belli!”. Asia Argento - ecco Anna Lou e Nicola : tutti pazzi per la foto dei figli : L’ultimo anno di vita di Asia Argento è stato poco felice a causa del decesso del suo compagno Anthony Bourdain e delle accuse di molestie sessuali. Ora, il periodo più buio è stato messo alle spalle e l’attrice è pronta a rimettersi in gioco nel reality show ‘Pechino Express’. Qui gareggerà insieme a Vera Gemma formando la coppia ‘Le figlie d’Arte’. Prima di fiondarsi sul programma di Rai 2, la donna ha voluto soffermarsi sulla sua famiglia ...

Baci e abbracci per le vie di Roma tra Asia Argento e Andrea Preti : Il settimanale “Chi” ha pizzicao per le vie di Roma Asia Argento e Andrea Preti ma lui assicura: “E’ solo amicizia”. Ma a vederli così abbracciati e affiatati, viene da pensare che tra di loroci sia qualcosa di più, mentre si salutano affettuosamente con un abbraccio e un tenero Bacio che sembra tradire un sentimento più intenso. Asia sfoggia un inedito look bon-ton dalle tinte delicate che, unito al nuovo taglio di ...

Asia Argento e Andrea Preti escono allo scoperto : La coppia formata da Asia Argento e Andrea Preti sono usciti allo scoperto, ma lui assicura: “E’ solo amicizia”. Ma a vederli così abbracciati e affiatati, viene da pensare che tra di loroci sia qualcosa di più. Il settimanale “Chi” li ha pizzicati a Roma, mentre si salutano affettuosamente con un abbraccio e un tenero bacio che sembra tradire un sentimento più intenso. Asia sfoggia un inedito look bon-ton dalle ...

“Beccata insieme a lui!”. Asia Argento e il nuovo fidanzato (vip). Ora non possono mentire - le foto li inchiodano : Asia Argento sta cercando di mettersi alle spalle un passato sicuramente non facile e duro da digerire. Inizialmente aveva preferito spegnere i riflettori su di lei, ma la notizia ufficiale della sua partecipazione al reality show ‘Pechino Express’ ci ha fatto comprendere che ha intenzione di mettersi nuovamente in gioco per dare il meglio di sé. Prenderà parte al programma di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca nel febbraio 2020, ...

Pechino Express 2020 - Asia Argento e Vera Gemma sono Le Figlie d'Arte : E' stato annunciato ufficialmente il cast dell'ottava edizione di Pechino Express, l'adventure-game di Rai 2 che tornerà in onda nel 2020. Una delle coppie che prenderà parte a Pechino Express sarà formata da Asia Argento e da Vera Gemma che formeranno la coppia de Le Figlie d'Arte.prosegui la letturaPechino Express 2020, Asia Argento e Vera Gemma sono Le Figlie d'Arte pubblicato su TVBlog.it 24 ottobre 2019 17:16.

Pechino Express - tra i concorrenti Asia Argento e Gennaro Lillio : Sono state ufficializzate le 10 coppie di concorrenti che prenderanno parte all'ottava edizione di Pechino Express, l'adventure-game di Rai2 - prodotto in collaborazione con Magnolia-Banijay Group - che sarà trasmesso nella prima parte del 2020. La meta di questa nuova edizione di Pechino Express non è stata ancora resa nota, ma sul web si parla di Thailandia, Cina e Corea. Per il viaggio in estremo oriente partiranno 20 concorrenti, ...

Pechino Express 8 : nel cast ufficiale Asia Argento - Max Giusti - Enzo Miccio e Soleil : L'ottava edizione di Pechino Express sta per cominciare: il giorno successivo all'arrivo del cast in Thailandia, gli addetti ai lavori hanno svelato l'identità di tutti e 20 i personaggi famosi che all'inizio dell'anno prossimo daranno vita ad una gara senza esclusione di colpi. I nomi che colpiscono maggiormente, sono quelli di: Asia Argento, Max Giusti, Soleil Sorgé e Gennaro Lillio del Grande Fratello. Asia Argento torna in Tv con la figlia ...

«Pechino Express 2020» : da Asia Argento a Enzo Miccio - ecco il cast ufficiale : Pechino Express 2020: le coppie in garaPechino Express 2020: le coppie in garaPechino Express 2020: le coppie in garaPechino Express 2020: le coppie in garaPechino Express 2020: le coppie in garaPechino Express 2020: le coppie in garaPechino Express 2020: le coppie in garaPechino Express 2020: le coppie in garaPechino Express 2020: le coppie in garaPechino Express 2020: le coppie in garaLa pausa era necessaria per permettere al format di ...