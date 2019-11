Franceschini:avanti insieme fino a 2023

Con 'stili diversi',Grillo e Zingaretti hanno detto la stessa cosa: dopo la manovra e risolti i problemi più urgenti, Ilva e Alitalia, serve un "progetto" per il futuro della legislatura. Il capo delegazione Dem nell'esecutivo, Dariosul Fatto Quotidiano dà appuntamento a dopo l'Epifania. "Lasciamo perdere i contratti", dice, non siamo "controparti": non serve la firma, piuttosto un'intesa politica. E sul fenomeno delle sardine "ci sono elettori Pd, 5 Stelle, i riformisti.Una scellta di campo l'hanno fatta senza noi".(Di domenica 24 novembre 2019)