Tavolo tecnico sulla Ragusa Catania con il viceministro Cancelleri

Rifiuti : Costa - ‘disponibili ad affiancare la regione al Tavolo tecnico su Cava Alma’ : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Per il tavolo su Cava Alma convocato presso la regione come già detto c’è tutta la disponibilità di mettere a disposizione la struttura tecnica del ministero per affiancare gli uffici regionali. è una situazione che grida vendetta, ed è arrivato il momento di risolverla lavorando tutti insieme”. Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa .L'articolo Rifiuti : Costa , ...

Tavolo tecnico Istituzionale per la Ragusa Catania : Tavolo tecnico - Istituzionale stamane a Catania con il vice ministro alle infrastrutture Cancelleri per la Ragusa - Catania

ANGI al via il Tavolo tecnico sull’Innovazione : ALLA CAMERA DEI DEPUTATI I GIOVANI INNOVATORI ITALIANI DI ANGI PER IL LANCIO DEL Tavolo Tecnico . PRIMO TEMA “5G, TELECOMUNICAZIONE E CYBERSICUREZZA” Imprese, scienziati e istituzioni a confronto sulle sfide che attendono l’ecosistema Italia. Un confronto trasversale, costruttivo, ricco di idee e soluzioni sulle fondamentali sfide che attendono l’ecosistema Paese: il Tavolo Tecnico sull’Innovazione, riunitosi questa mattina alla ...

Comuni : L. Orlando - 'Tavolo tecnico su problemi Sicilia' : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "L'assemblea di oggi ci offre l'occasione per chiedere al governo regionale e al governo nazionale l'immediata attivazione di un tavolo tecnico per affrontare in maniera concreta i mille problemi di questa nostra regione che non solo penalizzano gli enti locali ma, sopr