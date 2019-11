La grande occasione dell' Europa

LETTERA DALL'ILVA/ Un dipendente : ecco la grande occasione che questa crisi ci offre : Una testimonianza dall'impianto dell'Ilva di Taranto. Ciò che sta accadendo è un richiamo a rimettere al centro dell'azione il compito di ciascuno

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-1 live - grande occasione per Joao Mario! : Lokomotiv Mosca-Juventus live – Vincere per mettere un’ipoteca sulla qualificazione e gestire gli ultimi due turni di Champions League. Questo l’obiettivo dei bianconeri nella trasferta russa in casa della Lokomotiv, compagine che qualche settimana fa a Torino ha creato non poche difficoltà. Ma l’undici di Sarri, nonostante le assenze, ha la possibilità di chiudere anzitempo il discorso per poi concentrarsi ...

'Cina - una grande occasione persa Così ci facciamo fregare da Macron' : "Ha visto la prima pagina del China Daily di oggi? C'è una foto di Xi con Macron e altri ospiti, ma non Di Maio" Michele Geraci, ex sottosegretario al Mise, analizza in un'intervista ad Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it