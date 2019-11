Almanacco del 23-11-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 22-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno è venerdì 22 novembre Buongiorno da Francesco Vitale oggi la ricorda Santa Cecilia vergine e Martire dal latino Cecilio sindrome probabilmente di matrice etrusca ed Ignoto significato ebbe larga diffusione sia tra i Patrizi romani che tra i cristiani a causa del coraggio di alcuni Santi Martiri omonimi la versione maschile Cecilio Tuttavia ormai scomparsa sotto la sua parente volubilità indecisione nasconde grande Coraggio ...

Almanacco del 21-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno ed è giovedì 21 novembre buona giornata amici amiche da parte di Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda San Gelasio primo papa e anche San Romeo San Romeo e noi paghiamo anche di Romeo dal greco Rom iOS latinizzato in Romeo era un termine indicante un 1 Roma un romano divenne Quindi il soprannome per tutti coloro che almeno una volta si erano recati in pellegrinaggio a Roma per altre origine Greco Roma Forza robustezza ...

Almanacco del 20-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno ed è mercoledì 20 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’edmondo Martire deriva dall’antico termine sassone composto da ricchezza e mondo protezione nel significato di protettore di beni colui che protegge i beni diffuso nell’Europa del Nord fin dal Medioevo in Italia soprattutto grazie opere quali il Re Lear di Shakespeare o il conte di Montecristo di Dumas è un grande ...

Almanacco del 19-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno martedì 19 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Fausto diacono in latino faustus davvero felice gradito benaugurante dire mi trovi regioni un cognome non molto frequenti in epoca romana ciò gli permise di essere inseguito impersonale diffuso già nel Medioevo Gloria divenne famoso nel tempo è disposta a lavorare duramente a concedersi poco tempo per gli svaghi piaceri e infatti un eccessivo ...

Almanacco del 18-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno Iniziamo una nuova settimana buongiorno da Francesco Vitale oggi lunedì 18 novembre la chiesa ricorda San Tommaso di Monaco e la dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo Apostoli non potevamo che non andare a parlare di Pietro Di Tommaso Ma no di Pierluigi un nome composto da due personaggi prima di vedere Michael che fa roccia il nome Pietro fu imposto da Gesù all’apostolo prediletto il secondo ha ...

Almanacco del 16-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno sabato 16 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Agnese di Assisi vergine partire i santi Ruffino Marco è Valerio Mattioli Valerio Valerio dal gentilizio latino valerius da Valerio Valerio Che significa essere in forza in salute nell’antica Roma era un cognome nel proprio l’agenzia Valeria adottato Dalle prime comunità cristiane deve diffusione grazie al culto di veri Santi ...

Almanacco del 15-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno venerdì ma che davvero Si è venerdì 15 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Alberto Magno vescovo e dottore un nome che ha origine dal tedesco All Black Che significa molto illustre persona Nobile in quanto composto dei termini al a tutto e Berta splendente è ancora diffuso in tutta Europa con varianti minime molto metodico a casa di insicurezze dovute a rapporti difficili in tenera età ...

Almanacco del 14-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno idee mercoledì No siamo giovedì e giovedì 14 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Lorenzo O’Toole arcivescovo e anche i santi Clementino e Teodoro Filomena e Demetrio in Tracia Martiri di tutto questo bailamme Noi andiamo a scegliere clementine Clementi so Clemente era il cognome di un agente Latina significante mite benevolo come persona è moltissima fortuna anche in ambienti cristiani ...

Almanacco del 13-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno siamo a mercoledì 13 di novembre Buongiorno da Francesco Vitale ce la facciamo anche oggi ci proviamo dai Ci proviamo Buongiorno Oggi la chiesa ricorda San Diego di Alcalà Diego nome greco di tholos istruito ricco di dottrina significa è larga fortuna in Spagna da partire dal XVII secolo si diffuse anche nel nostro paese nel corso della dominazione borbonica e consapevole di ciò che dice e che fa agisce guardando al futuro ...

Almanacco del 12-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno e siamo a martedì 12 novembre Buongiorno amici belli amiche meravigliose da Francesco Vitale nuova giornata con voi iniziamo la quando oggi la chiesa ricorda San giosafat vescovo e martire e anche San Renato vescovo noi proprio di Renato andiamo a parlare deriva ogni probabilità da una radice celtica dall’oscuro significato che ha dato origine latino renatus nato a nuova vita che conobbe molta fortuna tra le comunità ...

Almanacco del 11-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno ci proviamo a farla iniziare la nuova settimana e proviamoci dai è lunedì 11 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Martino patrono di Belluno e Luca Martino dal latino Martino su derivato da Marti Marti significa dedito a Marte il dio della guerra di attestato di Pagana nelle gallie deve la sua popolarità soprattutto a San Martino di Tours prima cavaliere della guardia imperiale di Roma poi ...

Almanacco del 09-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno ed è sabato e sabato 9 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda amici belli amici cari San Teodoro Ricordiamo anche la dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma Ma parliamo di te o che è il diminutivo di Teodoro che deriva dal personale Ecco teodros composto da te OSS di unito ad ora con il significato di Dono Divino latinizzato in theodorus si diffuse rapidamente tra le prime ...

Almanacco del 08-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno e siamo arrivati a venerdì un’altra settimana è cicciata via come Come si dice in questi termini buongiorno buongiorno da Francesco Vitale oggi 8 novembre la chiesa ricorda San Goffredo vescovo dal Germanico godefridi composto da God Dio e da freddo amici significato di amicizia pace di Dio questo personale si diffuse in Italia dopo la prima crociata grazie al prestigio di Goffredo di buglione che libero Gerusalemme ...

Almanacco del 07-11-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno giovedì 7 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’ernesto Abate nome di origine germanica e cui significato rimane ancora scuro deriva Forse da Arni battaglia o dal termine arne Aquila diffusi in epoca medievale Grazie molti sovrani che se ne frega Ernest divenne nell’inglese parlato del XVI secolo anche un aggettivo onesto affidabile è convinto di aver capito come funziona il mondo ...