Tale e Quale Show | Incontrada mette a tacere le critiche E la Clerici è radiosa

Fonte : dilei

(Di sabato 23 novembre 2019) La nona edizione diè terminata con la vittoria di Antonio Mezzancella. Il programma, anche quest’anno, è stato un vero e proprio successo. Per concludere in grande stile, però, è stata prevista un’ultima puntata speciale, Tali e Quali, in cui a sfidarsi sono concorrenti non famosi. I partecipanti, che sono stati accuratamente selezionati tra coloro che hanno inviato un video alla redazione del programma, si ritroveranno, così, davanti alla stessa giuria che, nella scorsa puntata, ha proclamato il vincitore di: Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello sono stati inflessibili anche con loro. Ad una puntata speciale, però, servono ospiti speciali. Quest’anno, per l’inedito appuntamento, sono stati invitati Gigi D’Alessio, Vanessae Antonella. Anche loro indosseranno le vesti di giudici. Per questo inedito ruolo, Antonella ...

alfredotec6 : Ma tale e quale Tuscania..???? #taleequaleshow - ajmandy : 'Lei è una canta non imita ma canta!! che le vuoi dire?' Dite a Gigi che è a tale e quale e non a the voice. Forse… - moky78 : @borraccino_ Questo perché tale e quale non può essere con gli sconosciuti. Ma dovrebbero dirlo prima. -