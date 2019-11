LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Gran Bretagna in semifinale! Sfiderà una tra Argentina

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.24-SPAGNA: NADAL SHOW! BREAK E PRIMO SET! Iberici avanti di un set grazie alla vittoria per 6 giochi a 4 dopo il break del decimo gioco. La Spagna era andata avanti 4-1, per poi essersi fatta recuperare. 23.19-SPAGNA: Confermato il break dall’! Nadal però non trema e vince a zero il game: 5-4 Spagna. 23.12-SPAGNA: CONTRO BREAK ALBICELESTE! Bravissimi Gonzalez e Mayer a pressare il servizo diollers a cui non basta annullare due palle break:che si rifà sotto 4-3. 23.04-SPAGNA: Nadal si rimbocca le maniche nel proprio game di servizio ed annulla due chance di controbreak. 4-1 Spagna. 22.57-SPAGNA: BREAK IBERICO! Due errori di fila di Mayer consegnano il break alla Spagna:ollers e Nadal avanti 3-1. 22.51-SPAGNA: scorrono via veloci i turni ...

