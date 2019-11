Cormezz | Younes può partire a gennaio | al Napoli piacciono Berge e Kessie

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 22 novembre 2019) È innegabile che soprattutto dopo la crisi che si è aperta tra la squadra e la società nella sessione di mercato diil presidente De Laurentiis potrebbe pensare di rivoluzionare la rosa. Tanti i nomi di calci di cui si parla in questi giorni e anche numerosi big, ma, secondo il Corriere del Mezzogiorno, la società valuta soprattutto la cessione diIlfa le prime valutazioni sul mercato di, che finora ha collezionato 82 minuti, potrebbe essere in uscita, in caso di cessione ilpotrebbe rinforzare il centrocampo, soprattutto se i cambiamenti tattici di Ancelotti dovessero richiederlo. Il lavoro di campo influirà poi anche sul profilo individuato,del Genk edel Milan. L'articolopuò, alilsta.

