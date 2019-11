Cile | giallo sulla morte di Daniela Carrasco “El Mimo”

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) E’di, artista di stradana, 36 anni, nota come “El, che nella giornata di mercoledì 20 ottobre è stata trovata impiccata al recinto di un parco alla periferia di Santiago del. Era stata fermata dalla polizia locale il 19 ottobre, il giorno dell’inizio delle proteste contro il regime di Sebastian Piñera che ormai da un mese infiammano il Paese. Solo il 20 novembre la Polizia ha comunicato ai genitori dil’esito della perizia effettuata sul corpo della giovane donna, archiviando il caso come suicidio. Tuttavia, questa versione dei fatti non convince i collettivi femministi, che temono chesia stata arrestata, violentata e torturata fino alla. Una“esemplare”, di monito per tutti coloro che stanno animando le proteste ine, in particolare, per le donne. Proteste e scontri inE’ ormai più di un mese ...

