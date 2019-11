X Factor 2019 Gli Inediti | Davide Rossi canta Glum Testo e Video

X Factor 2019 diretta quinta puntata : Antonello Venditti e Francesco De Gregori ospiti : [live_placement] È il momento più atteso per i concorrenti in gara a X Factor 2019. Una puntata decisivaper la carriera dei giovani cantanti, che fanno ufficialmente il loro esordio nel mercato discografico italiano. Giovedì 21 novembre alle ore 21.15, su Sky e NOW TV, c’è il quinto appuntamento con il talent di Sky prodotto da Fremantle, che culmina nella presentazione degli inediti dei ragazzi ancora in gara.Due cantanti in gara a testa, ...

X Factor 2019: Sofia canta "A Domani per Sempre" il suo inedito. Ecco il testo e il video dell'inedito.

X Factor 2019: Nicola canta "Like I Could" il suo inedito. Ecco il testo e il video dell'inedito.

X Factor 2019: la Sierra canta "Enfasi" il loro inedito. Ecco il testo e il video dell'inedito.

X Factor 2019: Giordana Petralia canta Chasing Paper il suo inedito. Ecco il testo e il video dell'inedito.

X Factor 2019: I Booda cantano "Elefante" il loro inedito. Ecco il testo e il video dell'inedito.

X Factor 2019 - quinto live con gli inediti ma senza eliminato - chi va al ballottaggio? : X Factor 2019 quinto live la serata degli inediti, nessun eliminato: il meno votato si scontrerà con il meno ascoltato nel sesto live X Factor 2019 quinto live: serata di inediti e serata inedita per la gara, accompagnata da ospiti a sorpresa e le esibizioni di Mahmood e Gemitaiz & MadMan. Inedita perchè NON ci sarà un eliminato questa sera ma il meno votato si scontrerà al ballottaggio giovedì prossimo con il “meno ascoltato della ...

Mara Maionchi/ 'Gli Over? Hanno sofferto - hanno fatto fatica - ma...' - X Factor 2019 - : Mara Maionchi torna a X Factor 2019 dopo l'acceso diverbio con Malika Ayane. La coach è pronta a riprendere le redini degli Over, i quali...

X Factor 2019 - Anticipazioni : stasera il quinto appuntamento con i Live : E' arrivato il momento di ascoltare gli inediti dei sette artisti rimasti in gara! Ospiti del quinto Live: Mahmood e Gemitaiz & MadMan.

X Factor 2019 - quinto live show in diretta : nessuna eliminazione! : X Factor 2019 X Factor 2019 arriva alla puntata più attesa dopo la finale: quella degli inediti. Nel quinto live show i cantanti in gara si sfidano con i propri brani e qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, scatta il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: anticipazioni quinto live show Dalle 21.15, in diretta su SkyUno, Alessandro ...

X Factor 2019 - LIVE 5a PUNTATA/ Diretta e inediti : Giordana 'Tante critiche ma...' : X FACTOR 2019 LIVE, Diretta anticipazioni 21 novembre: arrivano gli inediti passo decisivo verso la finale. Ospiti della serata Gemitaiz & MadMan e Mahmood