Maturità | l' annuncio del ministro Fioramonti | «Aboliremo le buste | torna il tema di

Maturità 2020 - l’annuncio di Fioramonti : “Rivoluzione orale : saranno abolite le buste” : Il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha annunciato in diretta a Skuola.net due importanti novità della Maturità 2020: "Sarà introdotto di nuovo il tema storico tra le tracce della prima prova e saranno abolite le buste all'orale. L'esame non deve essere fonte di stress. Eccome come cambierà l'esame di Stato".Continua a leggere