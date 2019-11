Il primo trailer di Half-Life Alyx in VR riporta in vita il mito di Valve

Hunters - il primo trailer della serie con Al Pacino - nel 2020 su Amazon Prime Video : Hunters, il primo trailer della serie sui cacciatori di nazisti di Amazon Prime Video con Al Pacino Amazon Prime Video sta per diventare un’esperta in nazisti, e se in The Man in The High Castle il nazismo ha trionfato nella seconda guerra mondiale, nella nuova serie Hunters i nazisti se la vedranno con un gruppo di cacciatori che vuole ucciderli. Hunters è la nuova serie di Amazon Prime Video prodotta da Jordan Peele e che vede nel cast ...

Age of Empires IV - un primo scorcio di gameplay mostrato in un nuovo trailer : Alcuni giorni fa, durante l’X019 tenutosi a Londra, Microsoft ha svelato il primo gameplay trailer di Age of Empires IV, il quarto capitolo della sua serie di videogiochi strategici in tempo reale (o RTS), in cui si riescie ad avere un’idea di quanto è previsto dal punto di vista grafico per battaglie e ambientazione. Allo sviluppo del nuovo gioco, il cui primo annuncio risale al 2017, sta lavorando Relic Entertainment, lo studio ...

I Medici 3 nuovo promo trailer con il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico e Girolamo Savonarola : I Medici 3 nuovo promo trailer, dal 2 dicembre su Rai 1 Da circa 48 ore stanno andando in onda su Rai Uno promo de I Medici 3 con la data di messa in onda. In questo nuovissimo trailer uscito nella notte, vediamo il primo dialogo tra Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman) e Girolamo Savonarola (Francesco Montanari). Da lunedì 2 dicembre la fiction italiana più seguita all’estero “Nel nome della famiglia” regalerà altre 4 prime serate su Rai Uno ...

X019 : Age of Empires IV si mostra nel primo attesissimo trailer che rivela il gameplay : Era medievale confermata insieme a due civiltà: i Mongoli e gli Inglesi e a conti fatti poco altro. Queste pochissime informazioni sono però bastate perché molti fan di questo storico franchise hanno anche potuto guardare da vicino delle scene di gameplay grazie a un nuovissimo trailer.Di cosa stiamo parlando? Dell'attesissimo e acclamato Age of Empires IV, uno dei tanti protagonisti dell'Inside Xbox organizzato in occasione dell'evento X019 in ...

Fantasy Island : annuncio ufficiale con primo trailer in italiano : Fantasy Island è il nuovo film horror diretto da Jeff Wadlow (Obbligo o verità, Kick-Ass 2) con protagonisti Michael Peña e Maggie Q. Il film sarà nelle sale italiane dal 13 febbraio 2020 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Adattamento horror della fortunata serie degli anni ’70, Fantasy Island è scritto da Jeff Wadlow, Chris Roach, Jillian Jacobs e prodotto da Jason Blum e Marc Toberoff. Nel cast anche ...

L'Arrowverse vicino al crossover : 'Crisi sulle Terre Infinite' - uscito il primo trailer : Manca ormai poco al debutto dell'atteso crossover in cinque parti 'Crisi sulle Terre Infinite' che riunirà le serie tv delL'Arrowverse e omaggerà i fan della DC Comics facendo apparire nell'evento guest star d'eccezione. Per dare un piccolo assaggio al pubblico di ciò che vedrà, nelle ultime ore è stato rilasciato da The CW il primo teaser trailer. La prima parte del crossover andrà in onda l'8 dicembre con il nono episodio della quinta stagione ...

Soul : primo trailer del nuovo lungometraggio Disney e Pixar : Il 16 settembre 2020 arriverà nelle sale italiane il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar: Soul. Il film diretto da Pete Docter e prodotto da Dana Murray accompagnerà il pubblico in un viaggio inaspettato dalle strade di New York all’immensità di regni cosmici mai visti prima e nell’immaginario “You Seminar”, un luogo fantastico in cui tutti scoprono la propria personalità e unicità. Nella versione originale di Soul, il cast di voci ...

Il primo trailer di Age of Empires 4 potrebbe essere presentato all'X019 : Secondo un Tweet pubblicato da un insider (si tratta di un elemento abbastanza famoso all'interno dell'industria), il primo trailer dell'attesissimo Age of Empires 4 dovrebbe essere mostrato durante l'X019.Effettivamente sul sito ufficiale del gioco è presente uno speciale countdown che dovrebbe concludersi proprio con l'inizio dell'evento, quindi la probabilità che vedremo il primo trailer del gioco in quell'occasione è molto probabile. Oltre ...

Transient : l'ispirato thriller cyberpunk lovecraftiano si mostra nel primo gameplay trailer : Iceberg Interactive ha pubblicato il primo gameplay trailer dedicato al suo Transient, un thriller cyberpunk che si incontra con ispirate atmosfere lovecraftiane.Transient promette di presentare un'ambientazione e una trama uniche. Il gioco sarà ambientato in un futuro distopico, post-apocalittico, pieno di segreti e verità terrificanti. E potrà contare anche su una colonna sonora inquietante e suggestiva.Nella descrizione sulla pagina Steam del ...

Dracula - il primo trailer della serie da creatori di Sherlock per BBC e Netflix : Dracula, il primo teaser della serie dai creatori di Sherlock, prodotta da BBC One e Netflix, che rilascerà la serie in tutto il mondo (Regno Unito escluso). La BBC ha rilasciato il primo teaser di Dracula, la serie prodotta dai produttori di Sherlock, Steven Moffat e Mark Gatiss, che nasce da una co-produzione tra BBC e Netflix, che rilascerà la serie nel resto del mondo. Ancora non sappiamo quando la serie andrà in onda (in Italia arriverà su ...

«Dracula» - la serie tv - primo trailer. Il padre di tutti i vampiri ha ancora tanto da dire : «Cerca di rimanere calmo» dice Dracula al giovane terrorizzato cui stringe il collo nel primo teaser di Dracula, la serie. Poi aggiunge con un sorriso poco rassicurante e gli occhi rossi di sangue: «Lo stai facendo bene». Il video in pochi secondi mostra una prima anticipazione della nuova produzione BBC co-prodotta da Netflix, confermata circa un anno fa. Intrigante e inquietante, dal momento che dal montaggio, ...