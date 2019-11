Da ex questore ho assistito a molti delitti commessi da uomini in divisa E la risposta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) La settimana scorsa due carabinieri sono stati condannati per l’omicidio preterintenzionale di Stefano Cucchi, ed è imminente l’inizio del clamoroso processo sui depistaggi delle indagini. Quella dei reatidalle Forze dell’Ordine è una tematica vitale, per la vita di un Paese democratico. Inanni chi scrive ha dovuto confrontarsi con numerosi casi dida appartenenti alle forze di polizia. Su Google la casistica è purtroppo significativa ma, anche se auto citarsi non è bello, l’esperienza personale supera ogni ricerca in rete. Per evitare negli esempi riconoscibilità e accuse di parzialità, ometterò di dire a quale corpo appartenevano i responsabili e le coordinate di spazio e di tempo di certi eventi. Ho visto investigatori corrotti che trafficavano con agenzie di pratiche; un altro catturato in flagranza e armi in pugno durante l’ennesima rapina in ...