Austria | rubate 20 tonnellate di cioccolato Milka | “Camion e autista scomparsi nel nulla”

Fonte : fanpage

(Di venerdì 22 novembre 2019) Caccia al “ladro di” in, dove nei giorni scorsi c’è stato un misterioso furto di 20di dolciumi. La polizia sta provando a districare un'intricata matassa di appalti e subappalti che ha senza dubbio agevolato il furto di dolciumi dal valore di circa 50.000 euro.

LaStampa : È caccia al ladro di cioccolato in Austria, dove fa discutere un misterioso furto di 20 tonnellate di dolciumi dell… - gigi695 : Milka, rubate 20 tonnellate di cioccolato: in Austria è caccia al ladro goloso - ChrisBrey1 : RT @LaStampa: Rubate 20 tonnellate di cioccolato, è caccia al ladro goloso in Austria -