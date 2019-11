Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019)ha rinnovato la propria, ladedicata agliphone11, 11 Pro e 11 Pro Max che integra anche unaaggiuntiva per aumentare l’autonomia del dispositivo. Quest’anno inoltre c’è anche una piccola novità molto utile e attesa dagli appassionati: ildedicato per la fotocamera. Sostanzialmente, rispetto alla versione dello scorso anno per glidello scorso anno,non ha cambiato nulla, tranne appunto aver aggiunto ildedicato e, ovviamente, aver cambiato l’apertura posteriore in corrispondenza delle fotocamere. Ritroviamo dunque larealizzata esternamente in silicone e foderata in morbida microfibra, così da preservare l’tanto dagli urti e dalle cadute accidentali quanto dai graffi. Laè caratterizzata da forme arrotondate ma tenete presente che ovviamente la ...

TutteLeNotizie : Apple annuncia Smart Battery Case, la custodia per iPhone 11 con batteria e tasto fotocamera - AppleNews_it : RT @iLuca90: #Apple annuncia la disponibilità delle nuove Battery Case per #iPhone11, #iPhone11Pro ed #iPhone11ProMax! - iLuca90 : #Apple annuncia la disponibilità delle nuove Battery Case per #iPhone11, #iPhone11Pro ed #iPhone11ProMax! -