Milano | guardia giurata investe e uccide motociclista e si spara per lo choc

Milano - guardia giurata accoltella per 'gioco' un collega alla schiena vicino al Duomo : Episodio controverso ieri pomeriggio a Milano, precisamente vicino al Duomo, dove una guardia giurata di 30 anni ha accoltellato un collega 24enne. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, pare si sia trattato di un gioco finito male. I due, infatti, sono stati concordi nel dichiarare agli agenti della Polizia di Stato che stessero solo facendo un gioco, e che quindi si è trattato di un incidente che non era assolutamente previsto. ...